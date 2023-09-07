Приднестровский экипаж успешно стартовал на чемпионате Европы по драгонботу. Соревнования проходят в итальянской Равенне. В гонках участвуют более 80 клубных команд из разных уголков Европы.
В первом заезде на 2 километра приднестровцы вошли в десятку. В общем зачёте команда «Драгон Днестр» оказалась в ТОП-20, сообщает novostipmr.com
«Здесь много качественных команд, в том числе из Великобритании, Франции. Очень сильные команды из Литвы. Есть категории для разных возрастов. Любители и профессионалы - все вместе», - рассказывает гребец экипажа "Драгон Днестр" главный редактор Первого Приднестровского телеканала Виктор Савченко.
«Драгон Днестр» - это межведомственная команда, микст любителей и профессионалов. В одной лодке - представители Минэкономразвития, Госслужбы по спорту, Первого Приднестровского телеканала. Вместе с ними и опытные академисты: рулевой Анатолий Ковальский, Заслуженный мастер спорта Татьяна Деревенко, чемпион мира по драгонботу Андрей Пантелишин. Гребцы говорят, что гонки на «драконах» объединяют и мотивируют к развитию массового спорта. Участники отдельно подчеркивают и имиджевый аспект.
«Драгонбот - вид спорта, который активно развивается в Приднестровье благодаря нашему Президенту. Думаю, любая приднестровская команда, которая через месяц будет участвовать в Бендерской регате, тоже здесь была бы достойно представлена. Для всех стимул расти, развиваться. Будем надеяться, что к этому виду спорта у нас как можно больше людей будет привлечено», - отмечает Виктор Савченко.
Приднестровские гребцы говорят, что даже на соленой и стоячей воде чувствуют себя уверенно. Неспокойный Днестр – строгий учитель. Благодаря домашним тренировкам наши спортсмены в Италии выделяются своей тактикой и техникой. А еще иностранцы понимают: «Драгон Днестр» - это приднестровская команда.
«Важно подчеркнуть, что здесь бюджетных денег не потрачено. Это все благодаря спонсорам, в том числе и итальянским. В Италии нашлись люди, которые нас поддержали. Здесь очень позитивная реакция на Приднестровье», - говорит Виктор Савченко.
На итальянской воде приднестровцам предстоят еще две дистанции. Завтра состоится заезд на 200 метров, 10 сентября – гонка на 500 метров.
«На коротких дистанциях постараемся попасть в медали. Это наша задача-максимум», - обещает приднестровский экипаж.