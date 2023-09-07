Dnestr.TV

 
0

Приднестровский экипаж - на чемпионате Европы по драгонботу

Приднестровский экипаж - на чемпионате Европы по драгонботу
фото: Первый Приднестровский телеканал

Приднестровский экипаж успешно стартовал на чемпионате Европы по драгонботу. Соревнования проходят в итальянской Равенне. В гонках участвуют более 80 клубных команд из разных уголков Европы.

В первом заезде на 2 километра приднестровцы вошли в десятку. В общем зачёте команда «Драгон Днестр» оказалась в ТОП-20, сообщает novostipmr.com

«Здесь много качественных команд, в том числе из Великобритании, Франции. Очень сильные команды из Литвы. Есть категории для разных возрастов. Любители и профессионалы - все вместе», - рассказывает гребец экипажа "Драгон Днестр" главный редактор Первого Приднестровского телеканала Виктор Савченко.

«Драгон Днестр» - это межведомственная команда, микст любителей и профессионалов. В одной лодке - представители Минэкономразвития, Госслужбы по спорту, Первого Приднестровского телеканала. Вместе с ними и опытные академисты: рулевой Анатолий Ковальский, Заслуженный мастер спорта Татьяна Деревенко, чемпион мира по драгонботу Андрей Пантелишин. Гребцы говорят, что гонки на «драконах» объединяют и мотивируют к развитию массового спорта. Участники отдельно подчеркивают и имиджевый аспект.

«Драгонбот - вид спорта, который активно развивается в Приднестровье благодаря нашему Президенту. Думаю, любая приднестровская команда, которая через месяц будет участвовать в Бендерской регате, тоже здесь была бы достойно представлена. Для всех стимул расти, развиваться. Будем надеяться, что к этому виду спорта у нас как можно больше людей будет привлечено», - отмечает Виктор Савченко.

Приднестровские гребцы говорят, что даже на соленой и стоячей воде чувствуют себя уверенно. Неспокойный Днестр – строгий учитель. Благодаря домашним тренировкам наши спортсмены в Италии выделяются своей тактикой и техникой. А еще иностранцы понимают: «Драгон Днестр» - это приднестровская команда.

«Важно подчеркнуть, что здесь бюджетных денег не потрачено. Это все благодаря спонсорам, в том числе и итальянским. В Италии нашлись люди, которые нас поддержали. Здесь очень позитивная реакция на Приднестровье», - говорит Виктор Савченко.

На итальянской воде приднестровцам предстоят еще две дистанции. Завтра состоится заезд на 200 метров, 10 сентября – гонка на 500 метров.

«На коротких дистанциях постараемся попасть в медали. Это наша задача-максимум», - обещает приднестровский экипаж.

Приднестровский экипаж - на чемпионате Европы по драгонботу

  • Сегодня, 15:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
  • Эмбарго Индии привело к мировой нехватке десяти миллион ...
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна