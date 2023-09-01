Приднестровские гребцы стали финалистами регаты «Олимпийские надежды», проходившей в польском городе Познань. В соревнованиях приняли участие спортсмены 14-17 лет из 42 стран мира. Медали разыгрывались в 3-х возрастных группах, сообщает novostipmr.com со ссылкой на Радио 1.
Трое приднестровцев при высокой конкуренции пробились в финал А.
Это байдарочница Валентина Санду (на дистанции 1 000 м она заняла 9 место) и двое каноистов: Дорин Страйстэ в двойке (200 м, 9 место) и Иван Копачевский в четверке (200 м, 7 место).
Байдарочник Лев Лунин U15 на 500-метровке занял 12 место, обогнав 32 лодки.
Остальные приднестровские гребцы были участниками финалов В и С.