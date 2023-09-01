В Молдове Агентство публичной собственности опубликовано на сайте госзакупок achizitii.md очередное объявление о тендере, по итогам которого надеется найти нового оценщика Республиканского стадиона. За оценку земельного участка, который власти обязались продать посольству США под строительство нового здания дипмиссии, Агентство готово заплатить 333 тыс. леев без НДС или около 400 тыс. с НДС, сообщает NM
В июле прошлого года Агентство уже заказывало оценку этого участка, оценив тогда эту услугу в41 тыс. леев. Оценку провела компания ProEstim Imobil, которая занимается оценкой недвижимости
Как позже рассказывал ZDG тогдашний глава Агентства публичной собственности Евгений Козонак, рыночная стоимость земли была установлена, но огласить ее он тогда отказался. И добавил, что проведет консультации с другими государственными учреждениями, чтобы подтвердить методологию оценки участка и предложенную цену.
Как рассказал NM новый директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь, заказывать повторную оценку приходится проводить из-за неправильно составленного технического задания для первой оценки. По его словам, тогда в техническом задании не были учтены все факторы и детали. Поэтому оценка оказалась неверной.
Кожухарь также утверждает, что Агентство тогда не выплатило оценщику весь гонорар. При этом он не смог назвать сумму, которую заплатили компании.
Нового оценщика для Республиканского стадиона Агентство ищет с июля этого года. По условиям первого тендера оценщику предлагали 83 тыс. леев. После того как на него никто не откликнулся, Агентство стало повышать ставки. «Мы опросили потенциальных оценщиков, которые заявили, что такого рода работа будет стоить 400, 500, 600 тыс. леев», — сказал NM Кожухарь.
Во втором тендере цену подняли до 166 тыс. леев, потом — до 216 тыс., а в следующих конкурсах цена достигла 333 тыс. леев (400 тыс. с НДС). Один такой тендер уже провалился из-за отсутствия заявок. Следующий с той же стоимостью оценки объявили 11 сентября.
По словам директора Агентства Кожухаря, еще более повышать стоимость оценки ведомство не намерено, в бюджете учреждения нет на это средств.
В 2018 году парламентское большинство, подконтрольное тогдашнему главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, приняло закон № 151, который разрешил продать посольству США территорию бывшего Республиканского стадиона, расположенного в центре города и занимающего более 5 га земли.
В декабре 2020 года депутаты от Партии социалистов и фракции Pentru Moldova совместным голосованием отменили этот закон.
В июле 2021 года Конституционный суд Молдовы признал это решение неконституционным из-за нарушения процедуры.
В апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Наталья Гаврилица и посол США Кент Логсдон подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает продажу территории Республиканского стадиона под строительства нового здания посольства США.
Согласно этому меморандуму, США в знак уважения к историческому значению Республиканского стадиона обязались отремонтировать и реставрировать ворота стадиона, вход и близлежащую территорию, сделав ее открытой для всех. Кроме того, США обязались на части территории обустроить общественный парк. Проект парка разработают вместе с правительством и местными специалистами.
Муниципальные советники от Партии социалистов пытались организовать в Кишиневе консультативный референдум о судьбе Республиканского стадиона, но не смогли собрать достаточное количество подписей.
Ранее посольство США сообщало, что в строительство нового здания на территории Республиканского стадиона собирались инвестировать $250 млн, создать «сотни рабочих мест» и «оживить экономику Кишинева». В январе 2023 года посол США Кент Локстон в интервью телеканалу TV8 говорил, что строительство посольства может начаться уже в начале 2024 года.