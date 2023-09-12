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Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы

Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы
фото: © AP Photo / Sven Kaestner

Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило 12 сентября министерство обороны республики, передаёт РИА Новости

"Словакия исполнила один из важнейших обязательств в области международного гуманитарного права, которое ранее взяла на себя - ликвидация кассетных боеприпасов из резерва вооруженных сил республики. Словакия относится к группе стран, которые с присоединением к Конвенции по кассетным боеприпасам, отказались использовать данный тип оружия, представляющий собой серьезные гуманитарные последствия и риски прежде всего для гражданского населения", - говорится в сообщении министерства обороны страны.

Ведомство сообщило, что Словакия исполнила взятое на себя десять лет назад обязательство к 1 сентября 2023 года. Более 120 стран запрещают использование кассетных боеприпасов, уточнили в министерстве.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине, сообщила 12 сентября замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН, передаёт iz.ru

«Генеральный секретарь многократно призывал к немедленному прекращению использования кассетных боеприпасов. Это отражает его позицию, согласно которой данный вид вооружений должен стать историей», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину.

Накамицу добавила, что во всемирной организации «отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск». Подобный вид вооружения и боеприпасов вызывает серьезную озабоченность из-за риска потенциальных угроз эскалации насилия, указала замгенсека ООН.

7 июля власти США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках очередного транша военной помощи. Они назвали это «временным решением», направленным на поддержание Украины на время производства артиллерийских снарядов. 7 сентября власти США объявили о выделении дополнительной партии кассетных боеприпасов Украине.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.
  • Вчера, 22:19
  • DTV
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