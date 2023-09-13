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Венгрия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва

Венгрия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва
фото: Global Look Press/Stefan Sauer

Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не собирается выдавать украинцев, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он сообщил 10 сентября в интервью atv.hu, передаёт РБК

«Мы не преследуем ни одного украинского беженца, чтобы выяснить, призваны ли они на военную службу. Венгрия не экстрадирует их в Украину», — сказал политик.

По его мнению, все граждане Украины, которые проживают в Венгрии, являются свободными людьми. Каждый из них вправе самостоятельно решать, оставаться в стране или возвращаться на родину.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

В начале сентября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к властям других стран и запросить экстрадицию уклонистов с их территории. Сейчас украинские правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию уклонистов фактически в любой стране и «привезти их на Украину», чтобы они несли соответствующую ответственность, говорил он.

После этого выдачу Киеву украинцев начала Польша, однако речь шла только об организаторах нелегальной миграции. Как отмечали в польской полиции, для экстрадиции всех уклонистов Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из них. По данным издания, с начала конфликта в Польшу въехали порядка 80 тыс. украинцев призывного возраста.

При этом Австрия отказалась выдавать Украине уехавших из страны граждан, годных к военной службе, писала Exxpress со ссылкой на представителя МВД страны. Информацию подтвердили в австрийском Минюсте. Сейчас в Австрии проживают 14 тыс. мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет, отмечало издание.

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