Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не собирается выдавать украинцев, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он сообщил 10 сентября в интервью atv.hu, передаёт РБК
«Мы не преследуем ни одного украинского беженца, чтобы выяснить, призваны ли они на военную службу. Венгрия не экстрадирует их в Украину», — сказал политик.
По его мнению, все граждане Украины, которые проживают в Венгрии, являются свободными людьми. Каждый из них вправе самостоятельно решать, оставаться в стране или возвращаться на родину.
Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.
В начале сентября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к властям других стран и запросить экстрадицию уклонистов с их территории. Сейчас украинские правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию уклонистов фактически в любой стране и «привезти их на Украину», чтобы они несли соответствующую ответственность, говорил он.
После этого выдачу Киеву украинцев начала Польша, однако речь шла только об организаторах нелегальной миграции. Как отмечали в польской полиции, для экстрадиции всех уклонистов Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из них. По данным издания, с начала конфликта в Польшу въехали порядка 80 тыс. украинцев призывного возраста.
При этом Австрия отказалась выдавать Украине уехавших из страны граждан, годных к военной службе, писала Exxpress со ссылкой на представителя МВД страны. Информацию подтвердили в австрийском Минюсте. Сейчас в Австрии проживают 14 тыс. мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет, отмечало издание.