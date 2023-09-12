В Дубоссарском районе у лавандового поля отремонтировали участок дороги республиканского значения Тирасполь – Каменка (68-72 км).
Дорожное покрытие восстанавливали специалисты ГУП «Слободзейское ДЭСУ». На данном участке протяженностью 1350 метров выполнен средний ремонт: был установлен выравнивающий слой асфальтобетона с поверхностным покрытием черненным щебнем, информирует novostipmr.com
«Средний ремонт дороги был выполнен на площади 8872 квадратных метра. Это надёжный вид работ, который позволит продлить срок эксплуатации дорожного полотна. Стоимость работ составила 3 миллиона 345 тысяч рублей», - рассказал руководитель ГУП «Дубоссарский ДЭУ» Сергей Шкляев.
Сегодня результаты работ проверило руководство Дубоссарского района. Глава госадминистрации Руслан Чабан подчеркнул, что ранее на участке дороги у села Гояны уже был выполнен ремонт, но полотно требует восстановления и в других местах.
«Участок на спуске у села Гояны был аварийный, подъём крутой. А сейчас выполнен ремонт уже от него в сторону Дубоссар – это участок дороги Тирасполь – Каменка. Покрытие было в неудовлетворительном состоянии, много ям. Кроме того, рядом находится одно из достопримечательных мест нашего района – лавандовое поле. Поэтому было принято решение в рамках государственной программы развития дорожной отрасли выполнить работы по укладке нового асфальтового покрытия на данном участке», - отметил Руслан Чабан.
Напомним, что в Дубоссарах и Дубоссарском районе для восстановления дорог используют также технологию бетонирования с 2017 года. За это время построено 12 участков новых бетонных дорог.