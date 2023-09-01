26 лет назад, 12 сентября 1997 года, ЕСПЧ впервые рассмотрел жалобу против Республики Молдова. За это время было зарегистрировано 764 нарушения прав человека и вынесено 590 решений. Только в 2022 году было подано 642 жалобы.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в итоге признал РМ виновной 590 раз. Большая часть обращений касалась нарушений права на справедливое судебное разбирательство — власти признали 239 таких нарушений, информирует nokta.md
180 раз Молдову признавали виновной в пренебрежении запретом на пытки.
Право на свободу и безопасность нарушалось 113 раз, право на эффективные средства правовой защиты — 65 раз.
На основании всех судебных решений и решений, вынесенных до 31 декабря 2022 года, Республика Молдова была обязана выплатить 22,4 миллиона евро, из которых только в 2022 году – 544 448 евро.
Таковы данные обобщающего материала Центра правовых ресурсов Молдовы (ЦПР), который был сделан на основе множества решений суда, после чего — систематизирован.
В 2022 году в ЕСПЧ поступило 642 жалобы, направленных против Республики Молдова (в 2021 году было 630). По этому пункту Молдова занимает 4-е место из 46 стран-членов Совета Европы.
По состоянию на 31 декабря 2022 г., 1020 молдавских заявлений все еще ожидают рассмотрения. Около 97% из них имеют высокие шансы на успех. По количеству ожидающих рассмотрения заявок Молдова находится на 12-м месте из 46 стран-членов Совета Европы.
«Документ представляет собой аналитическую работу, направленную не только на информирование общества о необходимости соблюдения прав человека, но и на повышение уровня осведомленности специалистов о молдавских делах в ЕСПЧ. Мы очень надеемся, что этот сборник прецедентного права облегчит применение стандартов ЕСПЧ на национальном уровне и будет способствовать предотвращению подобных нарушений», — заявил Даниель Гойник, директор одной из программ ЦПР.