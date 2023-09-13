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Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной

Румыния строит бомбоубежища на границе с Украиной
скрин видео Euronews Romania

Министерство обороны Румынии накануне сообщило о начале возведения вооруженными силами страны бомбоубежищ вдоль границы с Украиной. Для возведения бомбоубежищ задействованы «около пятидесяти румынских военнослужащих», пишет eadaily.com

Общая протяжённость румынско-украинской границы по суше и рекам составляет около 580 км. Бомбоубежища строятся на одном из участков сухопутного рубежа соприкосновения с соседней страной.

Одной из причин инженерных работ называется «падение обломков российских беспилотников на территории Румынии».

«Бетонными укрытиями, бомбоубежищами смогут воспользоваться жители приграничных румынских населённых пунктов», — указали в военном ведомстве восточноевропейского члена НАТО.

Ранее румынские власти предложили жителям придунайских населённых пунктов, расположенных напротив украинских городов, перебраться «в более безопасные места». Впрочем, как отмечает сегодня, 13 сентября, информационно-аналитический портл «Военное обозрение», сделали это единицы. Многие остались в своих родных сёлах. Речь идёт в основном о коммуне Чаталкёй, селе Плауру. Последнее расположено на правом берегу Дуная, напротив Измаильского морвокзала.

Если строятся бомбоубежища, значит, предполагается и использование сирен воздушной тревоги или иных методов оповещения местного населения.

Телеканал Euronews продемонстрировал внешний вид строящихся укрытий. Это шеренга бетонных конструкций, обкладываемых мешками с песком и строительным мусором. Устанавливаются они просто на открытый грунт. В одном таком укрытии могут разместиться на короткое время до 40 человек.



Этот шаг последовал за решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии принять «меры защиты на национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине». Румыны, проживающие в районе украинских портов Рени и Измаил на Дунае, также будут оповещены на свои телефоны в случае любого «риска стихийного падения обломков», связанного с войной, передало в минувший вторник агентство AFP.

Ранее официальный Бухарест неоднократно заявлял, что российские удары по украинским объектам не направлены против Румынии. Это отмело попытки киевского режима выставить ситуацию в таком свете, будто Российская армия сознательно наносит удары по территории страны НАТО.

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