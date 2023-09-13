фото: noi.md, глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортировали из Кишинева в среду, 13 сентября. Официальная причина, которую приводят в качестве аргумента власти, – якобы вмешательство Денисова "во внутренние дела Республики Молдова, что ставит под угрозу информационную безопасность страны". Такую формулировку приводит Генеральный инспекторат по миграции МВД республики. Как произошедшее комментируют в Кишиневе и Москве, реакция общественности в республике и за рубежом и как прошла процедура выдворения, читайте и смотрите в обзоре Sputnik.
Депортация из Молдовы
Согласно официальным данным, которые приводит МИД РФ, утром 13 сентября, сотрудники миграционной службы Молдовы ворвались в дом главы представительства МИА "Россия сегодня" в Республике Молдова и руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова и задержали его, обвинив во вмешательстве во внутренние дела страны.
"Не дав собрать личные вещи, корреспондента под конвоем отвезли в аэропорт для последующей, как было заявлено, незамедлительной депортации", – сказано в заявлении МИД России.
Журналиста сопровождали сотрудники спецслужб вплоть до посадки в самолет из Кишинева.
Руководитель Sputnik Молдова, депортированный утром из Кишинева, прибыл в Москву вечером того же дня.
По словам Денисова, молдавские власти не предоставили возможность обжаловать решение о депортации.
"Решение о выдворении подписали 8 сентября, а вручили сегодня в 7 утра, когда уже истек срок обжалования. Не дали времени собраться, взять деньги, документы. Заперли кота одного в квартире", – рассказал Telegram-каналу Sputnik Ближнее зарубежье Виталий Денисов.
Что говорят молдавские власти
В Генеральном инспекторате по миграции МВД Молдовы сообщили, что руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов был объявлен нежелательным лицом в республике сроком на 10 лет.
"Решение о выдворении иностранца принято в связи с его вмешательством во внутренние дела Республики Молдова, что ставит под угрозу информационную безопасность нашей страны", – сказано в заявлении инспектората.
В ведомстве сослались на статью 55 Закона nr. 200/2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова, согласно которой человек может быть объявлен нежелательным если он осуществлял, осуществляет или, предположительно, имеет намерение осуществлять деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности или общественному порядку.
Реакция Москвы
Это не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию "демократия", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя депортацию из республики руководителя Sputnik Молдова.
"Это не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию "демократия". Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Писать об этом они уже научились, а на практике реализовывать не умеют", – отметила Захарова.
Она напомнила, как молдавские власти запретили вещание российских каналов и не пускали в страну экспертов из России.
"Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля. Вот в этом же контексте нужно рассматривать историю со Sputnik, которая развивается у нас на глазах", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В среду же временный поверенный Молдовы в РФ был вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова.
Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, заявила Захарова.
"Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдовы. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют", – говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
ПСРМ: "У Денисова были все необходимые разрешения для работы в Молдове"
В Партии социалистов Республики Молдова заявили, что у Виталия Денисова были все необходимые разрешения для работы в Молдове. "Выдворить человека без объяснения причин, не дав ему собрать вещи – так может поступить только преступный, садистский, бесчеловечный режим", – отметили в политформировании.
В ПСРМ категорически осудили депортацию директора агентства Sputnik Молдова, назвав это решение молдавских властей беззаконным.
"Преступный режим Санду попрал все мыслимые и немыслимые представления о демократии, правах человека, свободе СМИ. Пытаясь во всем угодить западным хозяевам, нынешний режим позорит и унижает Молдову на международной арене так, как это не делала никакая предыдущая власть в истории нашей страны", – сказано в заявлении партии.
В ПСРМ отметили, что проявляют солидарность с журналистами из агентства Sputnik Moldova, равно как со всеми сотрудниками СМИ, правозащитниками и простыми людьми, пострадавшими от действий режима Санду.
Экс-президент Молдовы: уровень антироссийских действий режима Майи Санду и PAS зашкаливает
Уровень антироссийских действий режима Майи Санду и PAS зашкаливает, заявил экс-президент Молдовы Додон, комментируя депортацию из страны главы Sputnik Молдова Виталия Денисова.
Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами.
"Произошедшее – акт запугивания журналистов"
В Партии коммунистов Республики Молдова заявили, что "силовое выдворение руководителя крупного информационного агентства Sputnik Молдова, работающего на законных основаниях, является ничем иным как проявлением параноидальных наклонностей действующей власти".
В политформировании обратили внимание на то, что не было представлено ни одного, сколько-нибудь убедительного и обоснованного обвинения в адрес депортированного Виталия Денисова.
"Очевидно, что, помимо продолжения необъявленной дипломатической войны с Москвой, это действие имеет и другие мотивы. После закрытия практически всех неподконтрольных власти СМИ Sputnik Молдова оставался единственной информационной площадкой, куда имела доступ молдавская оппозиция. Произошедшее – акт запугивания журналистов и очевидное ограничение для оппозиции в доступе к средствам массовой информации накануне выборов в местные органы власти", – отметили в ПКРМ.
В партии заявили, что решительно осуждают практику безосновательной высылки журналистов. "Равно как и недопуска на территорию Республики Молдова тысяч и тысяч гостей, включая граждан Республики Молдова, прибывающих из Российской Федерации.
В партии "Renaștere-Возрождение" также осудили высылку руководителя Sputnik Молдова.
В партии отметили, что Молдова "не может позволить себе таких бездумных решений, как высылки дипломатов и журналистов, только потому что они являются гражданами России".
"Подрывая таким образом межгосударственные отношения, наши власти ставят под угрозу нашу и без того обнищавшую экономику, государственную безопасность и лишают семьи возможности увидеть родных, которые работают в России, – отметили в политформировании.
Белорусский союз журналистов протестует против высылки руководителя Sputnik Молдова, заявил Sputnik Беларусь председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
"Мы выражаем полную солидарность с нашими коллегами в Sputnik Молдова, протестуем против таких брутальных решений. Тем более, есть большие сомнения в их легитимности, поскольку Денисову не дали возможность защищать себя и оспаривать процедуру депортации, в том числе через суд", – отметил глава БСЖ.
Кривошеев констатировал, что любые СМИ или общественные деятели, которые транслируют точку зрения, отличную от позиции режима Майи Санду, подвергаются давлению, в том числе через суды и полицейские органы.
По его словам, в Молдове это далеко не первый подобный случай, но конкретная ситуация с Виталием Денисовым, как считает председатель правления Белорусского союза журналистов, – прямое нападение на права журналиста и на свободу слова в Молдове.
Кривошеев выразил уверенность, что инцидент с Денисовым будет обсуждаться представителями Белорусского союза журналистов с коллегами из Союза журналистов России на предстоящем форуме в Сочи, который должен открыться на следующей неделе. Два союза выработают согласованную политику по защите прав журналистов, которые работают в Молдове и других странах, учитывая, что, например, в Польше и Балтии продвигается не менее русофобская линия.
"Молдавские власти проводят зачистку информационного поля"
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с депортацией из Кишинева главы Sputnik Молдова Виталия Денисова.
По словам Соловьева, молдавские власти проводят зачистку информационного поля и всевозможных свобод по отношению к российской прессе. Как отметил глава Союза журналистов России, организация сделает все возможное для восстановления справедливости, несмотря на игнорирование со стороны западных коллег.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что Кишинев переходит все границы, выслав руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, у которого были необходимые разрешения для работы в стране.
"Нет никаких аргументов"
Власти страны не привели никаких аргументов о том, что руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов якобы "представлял угрозу национальной безопасности", считает журналист Нина Димогло.
"Заявление о том, что журналист, руководитель Sputnik Молдова якобы представлял угрозу национальной безопасности, не аргументировано. Не было проведено открытое судебное заседание, не было представлено ни одного факта нарушения законодательства Молдовы, аккредитованным в нашей стране иностранным журналистом", — заявила Димогло.
Она отметила, что рассматривает в действиях центральных властей очередную атаку на свободу слова в Молдове. "Выдворить, не предоставив возможности обжаловать решение о выдворении — это очень некрасивый жест", — добавила журналист.
Народный Союз Молдовы призвал власти страны остановить притеснения СМИ
Народный Союз Молдовы призвал молдавские власти остановить притеснение СМИ, общественных и политических сил республики и вернуться в правовое демократическое поле.
"Общественная платформа "Народный Союз Молдовы", представляющая интересы многочисленных граждан, проживающих как в стране, так и в молдавской диаспоре, категорически осуждает действия госструктур, направленные на ущемление свободы слова, прав СМИ и демократических международных норм", — говорится в декларации, которую озвучил исполнительный секретарь НСМ Вячеслав Пержу.
"Эти возмутительные действия по отношению к авторитетному журналисту, как и другие деяния молдавских властей в отношении независимых СМИ и общественно-политических деятелей, полностью дискредитируют заявленный курс правящей партии на евроинтеграцию и приверженность европейским ценностям", – отметили в Народном Союзе.
️В состав Народного Союза Молдовы входят 12 организаций — общественные, волонтерские и молодежные патриотические движения, профсоюзы, научные и журналистские объединения, организации, представляющие граждан Молдовы за рубежом.
Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров считает, что власти власти Молдовы возобновили атаку на СМИ.
"Формулировка, указанная в документах о депортации и ставшая достоянием общественности, содержит выражение "угроза национальной безопасности". Увы, но после многократных высылок из Молдовы дипломатов, артистов, музыкантов, писателей, ученых из разных стран мира – официальная версия, выдвигаемая режимом, не может вызывать в обществе никакого доверия", – отметил Петров.
По его словам, "возмутительный факт вероломной депортации" Виталия Денисова породил волну осуждающей реакции в Молдове и за ее пределами". "Журналисты и правозащитное сообщество кипит от возмущения. Общественность Гагаузии также негодует и требует "прекратить преследование ни в чем не повинных представителей различных профессий". "Руки прочь от СМИ", – потребовал Петров.
"Акция устрашения"
В Молдове вошли в практику акции устрашения журналистов и лидеров общественного мнения, высказывающих точку зрения, которая не нравится властям, заявила Sputnik Беларусь молдавский журналист Елена Левицкая-Пахомова.
"У нас демократия такая трансформированная и специфическая, у нас демократия ― это лишение права на работу, депортация людей. Кстати, уточняю, он (Денисов ― Sputnik) не представляет опасность, а "потенциально может представлять опасность". Оказывается, потенциальный нарушитель – скоро у нас и за это будут привлекать… Вот так выглядит у нас демократия", – сказала Левицкая-Пахомова.
По ее словам, на телевидении и радио Молдовы введена практически тотальная цензура.
"Поводы для воздействия могут выдумываться какие угодно. Например, у нас выслали российских дипломатов за то, что на крыше посольства России стоят антенны, мало того, власти подключили свои СМИ и (выслали дипломатов ― Sputnik) на основании статьи, которая якобы расследовала, что потенциально, может быть, они что-то передают", – отметила журналист.
Пока, как считает Левицкая-Пахомова, журналисты в Молдове "активно уходят в Telegram, потому что туда цензура не может дотянуться", но и это не всегда для них безопасно.
Правительство Молдовы объяснило, что такое решение власти приняли в целях «защиты интересов граждан страны».
«Власти не допустят распространения фейковых новостей. Учреждение, в которое входит этот гражданин, непрерывно занимается информационными атаками, ложью, пропагандой и дезинформацией. У нас четкий посыл — мы защищаем интересы граждан Молдовы. Мы не должны позволять разобщать нас или ослаблять страну посредством пропаганды или злонамеренной информации. Это зависит от каждого из нас, от всего общества, независимо от политической принадлежности или языка, на котором мы говорим», — цитирует пресс-секретаря правительства РМ Даниела Водэ newsmaker.md.