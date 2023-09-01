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В Кишиневском аэропорту планируют построить новый терминал

В Кишиневском аэропорту планируют построить новый терминал

Власти предлагают построить в Кишиневском аэропорту новый терминал. Как рассказал 14 сентября министр инфраструктуры Андрей Спыну, представляя приоритеты своего министерства на ближайшие два года, согласно прогнозам, ожидается увеличение трафика в Кишиневском аэропорту с 3 млн до 5 млн пассажиров в год, сообщает NM

Как сказал Спыну, сейчас Кишиневский аэропорт в год способен обслуживать до 3 млн пассажиров. Но, согласно прогнозам, в последующие годы воздушный трафик увеличится до 5 млн пассажиров в год.

«Поэтому необходимо как можно скорее начать строительство нового терминала по европейским стандартам. Он соединит с Молдовой представителей других стран, диаспоры и европейских бизнесменов. Согласно базовым оценкам, для этого в последующие два года необходимы не менее 200 млн евро инвестиций», — уточнил Спыну.


Международный аэропорт Кишинева, который власти совсем недавно вернули под управление государства, могут вновь отдать в концессию.

NM выяснял, действительно ли в правительстве обсуждают такой вариант, и есть ли в этом смысл (спойлер — эксперты в один голос говорят, что да).

За последний месяц сразу несколько авиакомпаний заявили о приходе на молдавский рынок.

Так, о начале перелетов по маршруту Кишинев — Афины объявила греческая авиакомпания Aegean Airlines. Перелеты стартуют 2 ноября. Чуть ранее о приходе на молдавский рынок объявила компания Air Baltic. Она запустит прямой рейс из Кишинева в Ригу. Правда, перелеты компания начнет лишь с мая 2024 года.

Азербайджанская авиакомпания Azal начнет перелеты по маршруту Кишинев — Баку уже с 15 сентября.

Румынская авиакомпания TAROM с 24 сентября откроет рейс Бухарест-Кишинев по ценам, начиная с 85 евро.

Дополнительные рейсы будут летать по выходным. TAROM заявила, что в цену билета входит багаж весом 23 кг и ручная кладь весом 8 кг

Ранее власти объявили, что с 29 октября этого года израильская компания Israir начнет перелеты по маршруту Кишинев — Тель-Авив. Пока, правда, на сайте авиакомпании билетов в продаже нет.

  • Вчера, 21:42
  • DTV
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