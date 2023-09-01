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Рыбацкие ограничения на Кучурганском лимане

Рыбацкие ограничения на Кучурганском лимане

Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов внесены изменения в «Правила рыболовства ПМР», которые имеют силу «на период действия на территории Приднестровской Молдавской Республики одного из уровней террористической опасности и (или) других ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение собственной безопасности граждан и юридических лиц, а также объектов критической инфраструктуры», информирует NewsPMR.Com

Приказом введены следующие ограничения при осуществлении рыбной ловли с плавательных средств в акватории Кучурганского водохранилища:

1. Установлено ограничение выхода на воду при осуществлении любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавстредств – на расстоянии 100-200 метров от линии прохождения государственной границы вглубь Приднестровской Молдавской Республики.

2. Определены районы выхода на воду при осуществлении любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавстредств:
- южная окраина населенного поселка Первомайск – золоаглопоритовый завод ЗАО «Молдавская ГРЭС»;
- яхт-клуб «Фордевинд» – таможенный пункт пропуска «Незавертайловка».

3. Установлены условия выхода на воду:
- время выхода на воду в светлое время суток:
в весенне-летний период (апрель-октябрь) – с 6:00 до 21:00 часов,
в осенне-зимний период (ноябрь-март) – с 6:30 до 17:00 часов.
В зависимости от погодных условий и времени года, время выхода рыболовных плавсредств в акваторию Кучурганского водохранилища может варьироваться, но не более 30 минут;
- соблюдать требования безопасности при нахождении на воде;
- исключить нахождение на рыболовных плавсредствах лиц в одежде камуфляжных
расцветок.

Настоящий приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вступил в силу с 13 сентября 2023 года.

  • Вчера, 21:54
  • DTV
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