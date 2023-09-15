В Правительстве разработали госпрограмму «Благоустройство и сохранение мест захоронения героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы и мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны». Над ней работали Министерство обороны совместно с Госслужбой по культуре и историческому наследию при содействии госадминистраций городов и районов. Для увековечивания памяти героев предполагается реконструкция и благоустройство более 20 объектов. Программа пройдет в два этапа, сообщается на сайте Правительства.
В 2024 году планируется провести ремонтно-реставрационные работы и благоустроить 12 объектов в селах: Кицканы, Тея, Спея, Шипка, Токмазея и Плоть. Также в этот перечень включен ремонт бюстов и установка памятника ветерану Великой Отечественной войны Герою Советского Союза Федору Угначеву. Одним из значительных проектов на этом этапе является благоустройство бендерского Мемориала воинской Славы. Там планируется установка стелы, облицовка стен гранитными плитами и мощение тротуарной плиткой.
Второй этап запланирован на 2025 год. Он станет заключительным. В списке 11 объектов. Среди наиболее объемных работ – реконструкция памятника «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в селе Суклея.
Общий объем финансирования проекта составляет 16,3 млн рублей. Они запланированы в программе Фонда капитальных вложений.
Для обеспечения эффективного контроля и прозрачности в реализации данной программы госадминистрации будут предоставлять отчеты каждые шесть месяцев. В них будет содержаться полная информация об исполнении мероприятий, а также о рациональном использовании выделяемых средств. Кроме того, в отчетах будет анализироваться качество выполненных работ.
Законопроект, предлагающий утвердить госпрограмму, в ближайшее время будет направлен для рассмотрения в Верховный Совет. Дальнейшая работа над документом продолжится при участии парламентариев.
Напомним, что полномасштабные работы по восстановлению, реконструкции и ремонту памятников и захоронений, связанных с Великой Отечественной войной, в Приднестровье начались в 2009 году. В рамках президентской программы смогли восстановить порядка 70 военно-мемориальных объектов. Более 30 братских могил оборудовали автономным освещением, газифицировали вечные огни.
Также было установлено 12 бюстов героев Советского Союза, которые являлись уроженцами нашего края. В преддверии 80-летия Великой Победы эта важная работа будет продолжена.