Парламент Болгарии 14 сентября проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на информагентство БТА.
В ходе голосования такое решение поддержали 124 члена Народного собрания республики, против высказались 69 депутатов, воздержались восемь.
С инициативой о возобновлении импорта сельхозпродукции в знак солидарности с Украиной ранее выступили представители партий правящей коалиции - "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), Союз демократических сил, "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария". К ним присоединились депутаты от Движения за права и свободы. Такое решение поддержал и парламентский комитет по экономической политике и инновациям.
Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что правительство также выступает за возобновление импорта зерна с Украины, поскольку этот шаг "позволит снизить цены на основные пищевые продукты, что поможет людям с низкими доходами".
При этом он указал, что за запрет на ввоз украинской продукции выступают национальные сельхозпроизводители, которым только в текущем году государство в виде различных субсидий и льгот выделяет около 2 миллиардов левов.
В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.
В МИД Украины заявили, что надеются на снятие запрета на экспорт зерна в страны ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в соцсети Х заявил, что его страна рассчитывает на то, что Еврокомиссия отменит все ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, передаёт gazeta.ru
«Украина ожидает, что Европейская комиссия сдержит свое слово и завтра снимет все ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции», — написал Кулеба.
По словам главы украинского МИД, никакая форма продолжения запрета на экспорт из страны неприемлема, поскольку это подорвет единый рынок, а также соглашение об ассоциации Украина-ЕС и доверие к обязательствам Евросоюза.
15 сентября заканчивается мораторий Еврокомиссии на ввоз ряда категорий зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Ранее депутат Европарламента от Польши Адам Белан раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за запрета Варшавы на ввоз сельхозпродукции. Парламентарий назвал заявление «глупым», напомнив, что Украина «многим обязана» Польше.