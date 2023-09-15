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22 тысячи жителей японского Нагасаки попросили эвакуироваться из-за ливней

22 тысячи жителей японского Нагасаки попросили эвакуироваться из-за ливней

Власти призвали более 22,5 тысячи жителей японской префектуры Нагасаки экстренно эвакуироваться из-за проливных дождей. Об этом сообщил телеканал NHK, передаёт gazeta.ru

В нескольких районах города Сасэбо объявлен четвертый, предпоследний уровень угрозы, передвижение по улицам пока возможно.

При пятом, самом высоком уровне угрозы, граждане обязаны принять экстренные и неотложные меры для спасения собственных жизней, в том числе и в случаях, когда по улице уже невозможно дойти в эвакуационный пункт. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.

Продолжительные ливневые дожди, обрушившиеся на Нагасаки, могут привести к оползням и паводкам.

На прошлой неделе сообщалось, что в Гонконге прошел сильнейший с 1884 года ливень. В течение всего одного часа в городе выпало 158,1 мм осадков, а скорость ветра достигала почти 20 метров в секунду.
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