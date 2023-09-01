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Молдова и Украина продлили «транспортный безвиз» до конца 2025 года

Молдова и Украина продлили «транспортный безвиз» до конца 2025 года

Молдова и Украина продлили до конца 2025 года соглашение о либерализации грузовых перевозок. Об этом 14 сентября сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передаёт newsmaker.md

«Украина и Молдова продлили „транспортный безвиз“ до конца 2025 года. […]Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.

Глава ведомства Александр Кубраков отметил, что возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы «является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины».

Напомним, Молдова и Украина подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок в августе 2022 года. Его действие истекало в конце этого года.
  • Сегодня, 09:53
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