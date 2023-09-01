Молдова и Украина продлили до конца 2025 года соглашение о либерализации грузовых перевозок. Об этом 14 сентября сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передаёт newsmaker.md
«Украина и Молдова продлили „транспортный безвиз“ до конца 2025 года. […]Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Facebook.
Глава ведомства Александр Кубраков отметил, что возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы «является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины».
Напомним, Молдова и Украина подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок в августе 2022 года. Его действие истекало в конце этого года.