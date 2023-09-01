Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлена уникальная возможность ознакомиться с рассказами, которые вошли в новую книгу писателя "Здрасьте, это мы. Юмор из нашей жизни".
Семен Коган (Александр Кирий) – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
КАК ГОВОРЯТ КАЗАХИ
Все говорят, местные c нашими не общаются. А чего общаться, если они вообще не соображают. Решили мы с Серегой в сауну податься. С тех пор, как мы прикатили cюда из нашей казахской деревни, только на выставку какую-то шастали, там полдня парились. А чтоб разнообразней выглядело, Ханса пригласили, знакомого немца. Мы с ним на курсах учились: '' как не следует поступать, когда чего-то наследуют''. Мужик он, вроде, с пониманием, пиво дует, как мы водку, хоть и местный. Мы ему сказали: " Айда в сауну". На немецком, разумеется, но так, чтобы понял. Он отвечает: хорошо. Айда! - И инструмент с собой берет, чтоб плитку класть, он штукатуром вкалывает, вот и решил потеть без отрыва от производства. Мы ему объясняем: -Ханс, мы в сауну идем, а не по-черному работать и налоги скрывать. Если , конечно, самому на плитку не ложиться и париться, чтобы дружбу между нашими народами укреплять. Как говорят казахи: 0-кэй! -А..а,- наконец понял он и даже улыбнулся.- Я, когда работаю, всегда на плитку кладу, когда из меня пар валит. О- кэй! Мы с Серегой чувствуем: не врубается. Взяли его с инструментом, чтобы после сообразить, чего, сколько и куда покласть. Явились в сауну, купили билет на час, самый дешевый, естественно, просили минут на двадцать, так кассирша заартачилась. Вы, говорит, чё, на экскурсию явились или серьезными делами заниматься? Хорошо еще кассирша туркой оказалась, а то бы вышло, что у нас с местными воо...ще, как в общей бане, только пар выпускаем. Хансу, конечно, понравилось, что его пригласили не плитку ложить, а доверие немецкому братану показать. Сегодня мы его в сауну, завтра он нас в ресторан или на Маёрку. Местные- они отзывчивые. Всегда готовы отблагодарить, если будет за что им мозги парить, чтоб что-нибудь выпарить. Нам в сауне сразу понравилось. Во-первых, можно купаться. Во-вторых, надраться, в-третьих, баб навалом и все голешом, как в кино, а ведут себя, как ни в чем ни бывало и после бутылки. Я хотел одну потрогать, так Серега испужался, говорит: ты че в натуре? Это же не наша, деревня, балда. Так врежет, задеревенеешь! Мы с Серегой такого еще не видели. Чтоб столько голых баб, и все чужие . Но глазеть на них могли, сколько угодно, как говорят казахи: шерше ля фам, несмотря на то, что все мокрые. А Ханс делает вид, что бабы его вообще не колышут. Я читал, немцы по разврату второе место в мире занимают, но не в сауне, а за границей руки распускают и еще кое-что. Вот Ханс и затаился, чтоб первое присудили. За первое место мы еще с Хансами поборемся. Мы сейчас по эротике тоже впереди планеты всей, хотя наших никто всерьез и не воспринимает, пока на деле не почувствуют, как это выглядит. Мы говорим: -Ханс, ты че? Такие бабы, а ты не клеишься? Так он признался, что все свои силы на плитку оставил, чтобы не только ее клеить, но и переклеивать. А здесь для него все женщины, как мужчины, испарились. Мы друг друга абсолютно на понимали. Если рядом одна голая баба- это, понятно, жена. Но если сразу много, это может быть, кто угодно, даже наши из социала, так чё, спрашивается, глаза на плитку пялить, на которую бабы зря плюхаются за те же бабки? Помаялись мы с Серегой минут тридцать, Ханс и говорит: -Пора домой собираться! -Чё?- Мы с Серегой так и сели, хотя и лежали. -Пока обмоемся, пока проветримся, пока соберемся, и час пройдет! -Ханс, ты совсем, что ли? -Мы с Серегой воо..ще обалдели. Какой, нафиг, час? На нашем тикете, билете то есть, время не указано. Потей, не хочу. Как говорят казахи: за что боролись, господа хорошие? -Время не указано,- кивает Ханс,- Но мы на час взяли. -А если будем два часа, нас выгонят? -Нет,- говорит Ханс,- Но мы за час уплатили. -Вот заладил. Тебя, чё, заклинило? Нас чё, народный контроль вычислит? комиссия по правам человека? Зеленый патруль или голубой десант? Зачем смываться, если можно обмываться? Мы же- интеллигентные люди! -А он свое заладил: -Никто нас проверять не станет: ни голубые , ни зеленые. -Тогда чё зубами щелкать, корни выдувать? -Мы билет на час взяли. -Мы могли его воо...ще не брать. Через крышу проникнуть. Или через форточку, как в нашей деревне. Как говорят казахи: е...моё. -А в сауне форточек нет, только шайки. -Ну, как ему, придурку, растолковать, взрослому мужику, ударнику капиталистического труда, что , если мы еще на пару часиков останемся, сауна не испарится, от голых баб ничего не отвалится, кассирша не похудеет, голубые не позеленеют и загнивающий империализм сразу не загнется, даже если у нас в сауне начнет что-то загибаться. Нельзя же быть таким тупым, чтобы свое упустить, когда оно само лепится. Когда мы еще на голых баб так глазеть будем на трезвую голову? А Ханс свое твердит: -Надо собираться! Час уже прошел! -Во..ё..мое... Наших слов просто не хватает. Даже, если выражаться. Хочешь с этими местными по-человечески, чтобы дружба не только по пьянке и сотрудничество не только, когда пар валит. Ан, не выходит. Объясняешь, как от себя отрываешь, как сделать лучше, чтоб хуже не получилось, пробуешь их в нашу жизнь интегрировать, как говорят казахи, чтоб хуже не было, но они же нихрена понять не могут и не хотят. Ну, собрался он и свалил. Вместо того, чтобы с нами париться, он нам только мозги попарил... С тех пор, естественно, никакого взаимопонимания... Вот и дружи с местными. Ты им душу на тарелочке, самое сокровенное... а они в нее...тьфу и растереть... Но мы и сами с усами. Не пропадем! Как говорят казахи: все будет хоккей! Ребята, айда сегодня в сауну!
ПРИМОЧКИ
Наверно, любой язык освоить непросто. Иностранный, он и в Германии в основе своей- странный, даже если мы когда-то и учили, что айнундцванцик-фирунзибциг в переводе на общедоступный: никто тебя, милый, сюда не звал. Но если незнание чужого языка до добра не доводит, то свой до ручки доведет, хотя не все желают ею воспользоваться. У одних- склероз, и кажды день они с удивлением узнают, что в Германии говорят не по-нашему. У других-недержание на почве запоминания, или проще- анурез по-немецки. Им что стребен, что стербен, а социаламт все равно заплатит! У третьих-валюта, а ее на любом языке понимают одинаково! Четвертые и по-русски- то говорить не научились, им что берлинское наречие, что макленбургское красноречие, а олени лучше. У пятых-автомобиль-не роскошь, а средство для утверждения. У недовольных- собственная гордость! У седьмых - как посмотреть. Словом, причин много, а языка все равно нет. С длинным, и с тем ехать некуда, так как уже приехали! Очевидно, было бы разумней, если бы немцы наконец признались, что знают русский, как мы не отрицаем, что его уже забыли! С другой стороны, к чему им наши откровения? Даже если местные разберутся, что Кузькина мать и мать Кузьмы - разные женщины, смогут ли они нас понять, если мы себя понять не в состоянии? Поэтому проще ворочать языком, чем размахивать руками, тем более что зимой они мерзнут, а летом на всех женщин рук все равно не напасешься. Существует несколько способов эффективно освоить язык, чтобы каждый ихний мог понять: лучше наших и дальше не понимать, а ближе нас все равно не подпускают. Для этого нужно вбить себе в голову несколько универсальных выражений, которые позволят эту голову гордо носить в разных направлениях, и называются они ПРИМОЧКАМИ! ПРИМОЧКА I. Ах, зо! Соответствует лицам, чаще женщинам, сильно интеллигентным, с большим внутренним содержанием и апломбом. При восклицании возможен непринужденный взмах руки, полутомный взгляд и легкое покачивание бедрами. ПРИМОЧКА 2. Генау / Не путать с Геной /. Произносится, когда делаете вид, что доверяете собеседнику, чтобы собеседник не '' делал ноги." ПРИМОЧКА 3. Яа..Яа... С дальнейшим переходом на Ё..ё.. Если не помогает, следует добавить Ё….моё.! ПРИМОЧКА 4. Битте- дритте, Мадам! При этом каждое из трех восклицаний можно использовать отдельно, даже если собеседники посылают вас вместе. ПРИМОЧКА 5. Шейсе...шайсе...шайсе...шайсе… Гнев и возмущение зависят от количества накопленного дерьма / шейсе /. Если вы сильно возмущены, произносите шейсе несколько раз- громко и бескомпромиссно! Если просто огорчены, один раз. Но спокойно: шайсе! Если веселы, можете просто заметить: - Ну, и шайсе ! И все поймут: вы знаток местного самовыражения. ПРИМОЧКА 6. Ее тут мир лейд! / Я сожалею /. Конечно, не о том, что мы в эмиграции, или плохо знаем язык...Можно о том, что они русский не понимают... А вообще сожалеть можно, о чем угодно. О малом " социале" и большой ностальгии, о богатом соседе и бедном родственнике, о сильном наводнении и о слабости к водке... А если местные что-нибудь скажут, смело отвечайте: Ес тут мир лайд- никогда не промахнетесь. Но всегда будете выглядеть красиво и неожиданно интеллигентно! Допускаются и другие ПРИМОЧКИ, но в любом случае уже можно рассчитывать на зависть друзей и немецкое гостеприимство! Вот и получается: ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как ПРИМОЧКА! Едешь ли ты в автобусе, спешишь ли на свидание, гуляешь ли по улице или сидишь на скамейке, и если кто-то чего-то выдаст на ихнем недоученном, следует смело парировать на нашем невостребованном по-интеллигентски любезно и многозначительно: -Ах, зо? Яа. яа... Генау.,. Ё…мое... И это означает, что чужая Заграница стала уже ближе, а друзьям можно смело писать: "С местными болтаем исключительно по-немецки..." На русском, разумеется…
ПЕРЕХОД
В областном городе Л. средней полосы России на одной из улиц с неотрегулированным движением соорудили пятилепестковый подземный переход. Почему именно пятилепестковый, а не шести или четырех, никто не знал. То ли хотели подчеркнуть мощь пятиконечной звезды, то ли для шестилепестковой одного конца не хватило, а возможно, он оказался обрезанным, и решили, что пять лучше, чем пять с половиной. Прежде, когда перехода еще не было, случалось немало неприятных инцидентов. Народ валил под колеса стремительных автомашин, играя с ними в казаков и разбойников. Иногда казакам удавалось без потерь добраться до противоположной стороны улицы, но разбойники, то бишь водители, не упускали своих возможностей и даже вынудили организовать общество по борьбе за беспросветный переход не к коммунизму или к базару с человеческим лицом, а на другую сторону улицы, потому что со светом пока ничего не планировали. Боролись долго и бесполезно. На переход не нашлось денег, как и на погребение пострадавших, за которых расплачивались родственники. Но титанические усилия и бескомпромиссные разбойники все-таки завершили безнадежное дело. Переход наконец соорудили со скрипом и слезами на глазах у близких нереализованных казаков. Зеленые и голубые радостно потирали руки, ноги и все остальное. Свершилось! Теперь появилось не только, куда ходить, но и незаметно. Но народ еще ниже уровня сознания, то есть под землю, не пошел, а наоборот, посылал всех, кто на этом настаивал. Появились даже лозунги: "Даешь ветеранов перехода вместе с перебегом!" '' Без нового перехода как без старого перегиба!'' Переход снизу- фарс! Сверху- фарш!" Милиция штрафовала неугомонных, поощряя целеустремленных, загоняя всех под землю и обещая льготы многодетным ветеранам развала страны до гражданской панихиды, а также наградные знаки участникам перехода ниже переезда и выше крыши. Но никто не желал упреждать и быть ветераном, полагая, что делать ветер еще рано. -Почему вы не идете по переходу?- стращали нарушителей. -Если туда залезу, назад не вылезу. -Почему? -Потому что … -В следующий раз вас оштрафуют. -Не успеете. Меня какая-нибудь машина в белые тапочки обует. Сверху организовали наряд милиции, чтобы народ почувствовал, чем это пахнет. Но так как в переходе кроме черных стенок и грязных коленок ничего не было: ни тепла, ни света, ни перспективы, у некоторых граждан начали сначала исчезать кошельки и сумки, затем куртки, брюки и нижняя одежда с ботинками, носками и ногтями. Народ снова полез вверх несмотря на то, что наряд толкал их обратно... Переход Суворова через Альпы казался, вероятно, менее драматичным. Там был порыв, здесь имелся только призыв, на который никто не реагировал. Противостояние принимало принципиальный характер: за чистоту помыслов без грязи домыслов с толстой трубой и солидной сеткой вдоль бордюра... Сетку перерезали почти сразу! Трубу согнули в бараний рог, несмотря на то, что и баранов, и рогов виднелось всюду немало. Разбойники торжествовали. Казаки все еще играли… Наряды сверху усилили. Народу снизу мылили все, что каждый мог еще очернить. Теперь встал негласный, но актуально- оборзелый вопрос: Кто кого? И за сколько? Сверху давили. Снизу разворовали осветительную аппаратуру и лампочки вождя пролетарской революции Ильича! Срубили облицовочную плиту. Переход загадили, как гадкие туалеты и даже еще загазованней. А какой-то бабушке дали по шапке, и она ходила, как узбек в тюбетейке. Власти требовали ответа: "Как быть, чтобы не казаться?" Но креститься никого не посылали. До перехода. Появились даже свежие лозунги: " Даешь переход от прошлого к настоящему!" Мы не гады, чтобы гадить!" ''Долой задний проход! Да здравствует свободный ход!" "Обеспечим каждому чистый проход без грязи и мыла!" ''Да здравствует новый проход без запоров и заборов!" Дискуссия обретала необратимый характер. Никто не обращал на нее внимание. Поэтому все характерное сдискуссировало обратно! Все пытались прослыть умными. На свой лад и расклад… Жизнь продолжалась. Зимой из-за гололеда народ продолжал переходить улицу в запретных местах, туда-сюда, в больницу и даже на городское кладбище, благо оно находилось поблизости и не надо было тратиться на разные штрафы и катафалки! Весной переход затопило. Растаял мусор и потекли жалобы! И сразу дали о себе знать представители власти, бомжи, бесхозные собаки и брошенные дети не лейтенанта Шмидта! А также разные нечистоты, которые в изобилии наводнили переход и всплывали наружу, чтобы, как и люди, интересно и где-то даже загадочно выглядеть. Кое-кто по старой привычке, напуганный разбойниками, милицией, неожиданными штрафами, пытался-таки проникнуть в переход, несмотря на все его преимущества с портретом передовика и подписью: Ни шагу -хоть лягу! Лучше хуже, чем навсегда! Дополнительный наряд милиции оттеснил народ дубинками и приказами: " Ни шагу вперед! За что боролись, на то и это! Вниз не ходи- вверх погляди! Если хочешь быть здоров, начни с даров''. Но теперь люди не желали мириться с тем, против чего так долго выступали. Они лезли под землю, ниже уровня мирового океана. Их не останавливали ни дубинки милиционеров, ни фикалии оппозиционеров, несмотря на то, что мусор все еще таял, жалобы все еще текли, ручьи еще не отмаялись и служители порядка еще не оттянулись. Многие участки перехода приходилось преодолевать вплавь, вброд и без оглядки на светлое прошлое. Сверху исчезли труба и сетка. Разбойников послали в объезд, а казаки все еще продолжали валить, даже если и кого-то валили, но теперь уже многие из принципа не собирались отвалить. В местной печати появились язвительные нескладушки: "Кому нужен такой переход, если на потраченные деньги можно построить и не такие дома, которые уже перестроили, с колодцами, палисадниками, во все стороны против несанкционированного терроризма и известного фундаментализма, которые способны переходить, куда угодно, без согласования и окончания?'' После долгих, бесполезных и многозначительных дебатов заварили листовым железом выходные лепестки, оставив от них один лепет. Правда, наиболее ушастые и глазастые отщепенцы шумели, что изнутри доносились какие-то крики и режущие слух непристойности. Допускали, что это местные йоги, которые проходили сквозь стены в поисках йогуртов, но находили лишь...Ё...моё... Другие отщепенцы., словно народные умельцы, отщепнули в разных местах листы железа, использовав их на неустановленные нужды, преграды, аркады, эстакады, листопады и прочие ады... Обалдевший люд снова попер в дыры, щели, щелочки, преодолевая неземное давление и подземное притяжение. Переход превратили в перепалку на страницах местных газет и заключительных обвинений. Каждый перегибал полку и загибал настолько, на сколько позволяли интуиция, сознание и общественное мнение без сомнения! Власти долго соображали, что бы еще такое предпринять, чтобы от жизни не отстать, самим не расстраиваться и переполненное кладбище не расстраивать? И тогда решили пустить по переходу железнодорожный транспорт, чтобы народ наконец осознал: всё то, что под землей, до поры не для него! Говорят, перестройка перехода, то есть переезда, потянет еще на дюжину мощных высотных домов с колодцами и палисадниками.... Но что означают такие маленькие расходы на фоне такой огромной заботы, если народ столько лет целенаправленно посылают, а он все еще не соглашается идти?
ПИСЬМО В СОЦИАЛ
Уважаемые господа и дамы социального ведомства! Идя навстречу пожеланиям товарища канцлера и его канцелярской рати о необходимости повсеместной экономии на почве частной антимонии, предлагаю внести и свою лепту в дело укрепления и ослабления противоестественного. Известно, что получатели социальной помощи- люди обделенные. Их обделили бывшая родина и капиталистические уродины. Поэтому, чтобы поделить эту помощь между мной и повально-долбаной экономикой , предлагаю перечислять мою долю не в сберегателькую кассу по месту нового жительства, а на мою бывшую географическую родину / адрес прилагается / в сроки, указанные вашими параграфами и нашими народными депутатами. Вы даже представить себе не можете, какую экономию получите сразу за счет того, что: -Не станете ежемесячно перечислять в жилищное управление оплату за мою квартиру, воду, тепло и за разные услуги и прошлые заслуги! -Не будете оплачивать мои регулярные визиты к психиатру, в зоопарк, под красные фонари, на красный свет и получение соответствующих медицинских препаратов на все случаи жизни, включал неслучайные. -Не станете оплачивать моим детям запланированные экскурсии в Грецию, Италию, Франции и в музей боевой славы татаро-монгольского ига. А также лечение моего бывшего соседа, после того как он меня перелечил. -Не потратите средства на мои учебные иллюзии на всевозможных курсах нытья и шитья, на поиски такой работы, которая называется - ''никакой''. -До сих пор вы еще не оплатили мне покупку автоматической стиральной машины, то есть машины с автоматом, несмотря на то, что в нашем доме нет ни того, ни другого! И все стирают только грань между старыми эмигрантами и новыми переселенцами. Если вы согласитесь перечислять мою социальную помощь по указанному мною географическому адресу, я откажусъ от стиральной машины, хотя автомат возъму с собой, и вы сэкономите только на нем кучу денег, не считая новые патроны и моего бывшего начальника- патрона в вашем ведомстве . Конечно, деньги на летнюю и зимнюю одежду вы мне тоже перечислите /простите за выражние/. Я не в состоянии ходить голым по земле не только тут, но и там, даже если известно, что там на улицах раздевают чаще, чем в парилках. Но все равно я должен выглядеть всегда одетым и ухоженным, чтобы все знали, откуда я ухожу, и лишь предполагали, когда я дойду. Даже из перечисленных мною мероприятий можно сделать вывод, что вы больше денег сэкономите, чем меня тут куда-нибудь выводить , если буду их получать там в твердой валюте, чтобы сидеть на мягком месте. Приплюсуйте к этому экономию на подушках, наволочках, нательном белье и бесцельных требованиях, на ремонте квартиры и сортира. А сколько средств сэкономится за счет того, что я не стану морочить головы социально-перезревшим трудящимся вашего ведомства, отвлекая их своими визитами и претензиями во всех областях материально- идеологического переживания, включая сексуально-оздоровительную. Сколько нервов, здоровья, лекарственных препаратов удастся сохранить вашим торговым работникам, матерям-одиночкам, отцам- рогоносцам, полицейским инспекторам, сотрудникам сервиса и спец. мероприятий, типа: не валяете Ваньку и не жгите баньку! Сколько зелени вы сэкономите после того, как я перестану мять траву и отбуду в места не столь отдаленные, сколь обделенные. Все вышеперечисленное - это, по-большому счету, лишь небольшая часть того, что я получу по- маленькому на фоне того, что вы сэкономите, согласившись на мое предложение. В таком случае я откажусь от всех дополнительных социальных выплат, включая и необходимую помощь народу Зимбабве, Верхней Вольты и Нижнего Волочка. А если меня прямо спросят: - Как же вы жить, дорогой, собираетесь с такими деньгами? Я честно отвечу : -У меня и с вашими деньгами здесь никакой жизни нет. Пусть после этого соображают , если еще способны соображать о судьбе всего долбаного человечества и каждого придурка в отдельности. Надеюсъ, что вы со мной согласитесь в тех размерах, что мне полагается по закону, уму, чести и совести вашей эпохи и нашей минимальной потребительской корзины. Уважаемые господа и дамы социальльного ведомства! Я считаю, что вы без труда сможете высоко оценитъ предлагаемые мной размеры экономии за вычетом того минимального ущерба, который я помимо собственной воли оказываю вашему народному хозяйству. Думаю, что никакой дурак не откажется от подобной экономии, а в вашем ведомстве уже давно сидят далеко не дураки, хотя при ближайшем рассмотрении -и не очень умные! Аппелируя к к вашему здравому смыслу, я даже заказал билет на трамвай в один конец в сторону дома в надежде , что, когда получу окончательное разрешение, обменяю его на железнодорожный в оба конца, чтобы вы ничего плохого обо мне не подумали. А второй конец отдам вам, чтобы сами убедились, какой он надежный! Конечно, как человек бывалый, я допускаю : могут и отказать, мотивируя тем, что у меня нет никаких мотивов. И я даже не композитор. Если подобное случится, я сразу приду в социал и гордо спрошу: -А почему, собственно? -И после этого вы поймете, что я вам здесь не столько нужен, сколько не нужен. И сделаете правильные выводы! В связи с тем, что я еще не освоил немецкий, пишу свое послание на своем родном языке, чтобы вы лучше поняли не только мои претензии, но и ваши недоработки. В случае положительного решения, прошу перечислять мне деньги по новому адресу с первого числа каждого месяца. А я обещаю получать их точно в срок без всяких задержек с моей стороны! С уважением, всегда ваш - получатель социальной помощи, инвалид труда и ума!
РАЗВЕ ЭТО ЭМИГРАЦИЯ?
Вот вы говорите: заграница, реклама, витрины с голыми бабами, эмиграция, глаза разбегаются и лишь дома с тещей сбегаются. А мне все равно милей наше советское Забугорье! Раньше у нас все было общее: страна, родина-мать наша- кому нести чего куда! И советские профсоюзы! Международный империализм вместе с сионизмом и родное народное правительство! А сейчас что? Эмиграция, эмансипация, диктатор Хуссейн, загнивающий капитализм вместе с нами и снова родное народное правительство, но уже без нас. А всё остальное, как в песне, тихо сам с собою я веду беседу . Ни матерь Тереза, ни отец всех народов, ни пятилетка в четыре года и девять месяцев, ни один за всех, но все против одного. Вот и думаешь: раньше, вроде, было не до нас. А сейчас, кто не с нами, тому не до того, что было раньше. Возьмите такую простую вещь, как еда! Что- мы- ели? Картошечка жареная, капусточка свежая, огурчики малосольные. И-это самое! Без балды. Кушаешь, кушаешь, напиться не хочешь. Такая, можно сказать, привилегия. А сейчас что? Бананы, Авокадо, кому оно надо? Форель свиная, фаршированная. Колбасочки копченые, соленые, уцененные! . .Тьфу.. . Плюнуть и растереть. А в пасть и с бутылкой не лезет, потому что поговорить не с кем, даже когда воешь от разговоров. Здесь, конечно, квартиры, удобства, топится кругом. А там нам даже стены помогают, если крыша не едет, и топится не хуже, чем здесь, если трубы не менять.. Но мы же не ныли, даже если и плыли, и радовались, даже если всем была одна труба! Зарплату месяцами не получали! А даже, если и брали, то просили соседа-очкарика получше ее рассмотреть вооруженным взглядом. А невооруженным можно было смотреть только на наших благодетелей. С зарплатой - сто двадцать- минус алименты. А если в неофициальных связях с начальством состоишь, можно получить и по голове...свиной…на праздничный холодец! Но ведь хотели чего-то. Бегали, двигалась, крутились так, что в бараний рог скручивались, и лишь в зале суда раскручивались... А сейчас? Туда- сюда и -никакого движения . Можно сказать: инфаркт от инсульта. За один костюм три зарплаты отдавали с черного крыльца. И главное было, чтоб костюмчик сидел! И сидел ведь, паршивец! Даже где-то лежал. В комоде! А тут за их зарплату двадцать костюмов купишь, ни один носить не станешь, потому что сидят, как не родные, и под мышками жмут, дожать не могут. Деньги для нас было - не главное, потому что их всегда не было. Главное заключалось в том, чтобы и дальше их соседи не получали! И нам было бы хорошо, потому что им было бы не очень. А здесь вообще, соседа, если и захочешь увидеть, то лучше в гробу в белых кроссовках, оттого что белые тапочки давно не продаются. Не то, что раньше: меня же с соседкой водой было не разлить, после того как с ее мужем заливали. А как мы ходили в гости? С бутылкой. И всё. А уходили с женой хозяина. А тут, если и попадаем в гости, то с чужой женой, а уходим с бутылкой хозяина, чтобы хуже не было. И отдыхали мы...Боже мой! Как мы отдыхали? В своей деревне, в своем поселке, в своей дыре, где тебя каждая собака знала и не гавкала. К кому бы ты в дом ни зашел, они уже готовы, К концу дня и у тебя ноги ватные, не надо вату в аптеке покупать, или в крайнем случае деревянные Головой о дерево шандарахнешься, и сразу соображать перестаешь, из какого ты дуба моржового и, может, ты его уже отдал! А тут, что за отдых, граждане- херры? Канары! Богамы! Богемы! И это самое- где гандолы на себя натягиваешь. Тебя никто не знает, ты никого чувствовать не можешь. Никто тебе не протянет кружку, не врежет по харе и ласково не поинтересуется: Еще чего хочешь, козел? Просто, по-братски, чтоб от всего сердца. Чтобы ощутил не только брата по-разуму, но по- крови. И чтобы локоть товарища всегда был рядом! Под твоим носом. Это же какое острое, неизгладимое впечатление в больничной карте и в голове...до следующей встречи останется! А если еще и пожелают: "Будь здоров, дорогой!'' То после всего просто не можешь не вылечиться или зубы не показывать. И мы все были здоровы, потому что не думали об этом. И уважали друг друга с полустакана. А если и случалось чего, так доктор твои болячки не в компьютере искал, будто ты какой-нибудь ВИНДОС-95 с приставкой, а голыми руками с ногами тебя узнавал, и сколько ты сегодня принял... лекарственных препаратов, и чего тебе еще для полного счастья не хватает. А если ты лег на стол, наш доктор мог запросто даже столовым ножом чего-нибудь лишнее вырезать. А если, свет погаснет или лампочки перегорят, так он и на ощупь с любым твоим органом расправится! Приложит ухо к твоему карману и сразу определит, что твоя двенадцатиперстная кишка в его десяти перстах не нуждается, что у тебя камни в копчике и песок между ногами сыпется... А уж коли в морг попадешь, то там тебя не закроют в каком - нибудъ затюканном холодильнике, а покладут на столе, во всю ширь, уважительно и достойно, чтобы тесно не было и нигде не давило. А тут? Всем известно, что с нашими в морге делают? А ведь и не говорят... И. даже не спросят: а удобно ли тебе будет, милый? Разве это эмиграция? Здесь даже нормального вытрезвителя, нету. А как потом своей бабе объяснишь, что в луже лежал, а не у своей подруги на талии? Немецкие подруги справок об этом не выдают, но с головой и с ногами запросто тебя выдадут! Конечно, и тут есть что-то такое…Но не для нашего человека. Можете вы здесь получить зарплату не в срок, а через месяц, два, три... и сразу одолжить ее всю...продавцу винного магазина? Можете вы тут послать кого-нибудь, а после самого себя искать и не найти? Можете вы здесь напиться на поминках, подраться, упасть под стол, а после приходить медленно в себя на собственных похоронах? Можете вы тут занять у соседа пачку соли, а после ему все время солить? Можете вы здесь за вечер приобрести кучу друзей и потерять все, что у вас было, оказавшись на улице в какой-нибудь куче? Способны ли вы тут придти в гости, подраться с хозяином и потребовать, чтобы он покинул квартиру и убрался к себе домой? К своей матери. Можете вы здесь двадцать лет подряд носить одно и то же пальто и всем говорить, что у вас никогда и ничего подобного в жизни еще не было и, скорее всего, не будет? Способны ли вы тут ездить в автобусе и кого-то толкать, кусать, топтать ногами, лапать руками и при этом орать, чтобы вас выпустили на свободу, иначе век вам воли не видать? Казалось бы мелочь...Но здесь же нет деревянного туалета во дворе. Чтобы вышел на улицу, снега по колени, а ты сидишь на корточках и чувствуешь, как все плохое из тебя выдувается, причем со всех сторон и быстро. Две-три минуты - и ты уже новый русский! А сейчас?… Сидишь в тепле при ярком свете, без сквозняков и дураков, а все равно чувствуешь себя протухшим и загазованным, потому что воздуха прошлого не хватает. Там же мы из очередей не вылезали. Достанешь подруге лифчик, три дня на радостях не просыхаешь. Потом принесешь его жене, снова праздник на всю неделю. А когда штаны импортные где-нибудь отхватишь, все же думают, что ты - иностранец. А тут что? Бедные, богатые, бездомные-всем все можно, даже без трусов ходить, чтобы нашим не казалось: их во время приватизации раздели. И для нас всех сейчас импортные штаны- это оттуда. Покажите мне хотя бы одного эмигранта, который бы за этим импортом до последних волос гонялся. Разве это эмиграция? Можете вы здесь полюбить сразу трех русских, двух чукотских, четырех казацких женщин и двух армянских мужчин. Но при этом оставаться пятым мужем своей шестой жены! Можете вы тут собраться все вместе за праздничным столом, за одной бутылкой, занюхивая одной маслиной, раскуривая одну самокрутку и запивая одним чистым самогоном? Способны ли вы здесь на кухне до утра ругать своего президента, а после голосовать за него на всех дорогах в любую погоду, включая и ту, что делает президент? Словом, живем мы тут, как у Бога за пазухой, а за своей пазухой вместо Бога камни собираем, чтобы когда-нибудь, вернувшисъ домой, раздать им всем страждущим. А на вопрос: - Как вы там в эмиграции живете? - с горечью ответить: - Разве это эмиграция?
ПОЙМИТЕ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО
Когда я учился на курсах по подготовке к работе и проходил практику в туристическом бюро, меня вызвал начальник и сказал: -Хочу поручить вам, Шимон, а меня Шимоном зовут, серьезное дело. Одна дама, коренная немка, образованная, интеллигентная, богатая, баронесса, фрау фон Кригс, заказала у нас билет в Москву. Вот конверт. В нем кроме билета, паспорт и остальные бумаги. Отвезете ей на работу. Во избежании инцидентов вручите ей лично. Постарайтесь ни о чем не дискутировать, не задавать вопросов, не вымораживать ее. Отдайте конверт и сразу возвращайтесь. Вам все ясно? -А чего тут неясного?- удивился я.- Проще задания и придумать нельзя. Шибко нужно мне ей вопросы задавать. Взял конверт и к баронессе фон Кригс на службу отправился. Приезжаю на нужную станцию метро, выхожу из поезда, свою улицу нахожу. Иду по ней и вижу за высоким металлическим забором из прутьев требуемый номер. И женщина рядом. -Простите,- обращаюсь к ней на ломаном немецком.- Не подскажите, где здесь фрау Кригс работает? Женщина взглянула на меня с удивлением и отвечает: -Это я, фрау Кригс! Я даже растерялся. -А меня зовут херр Шимон. Из туристического бюро. Я вам билет на самолет принес. Вместе с паспортом и другими бумагами. - И конверт показываю. -Спасибо, херр Шимон,- говорит незнакомка и руку сквозь прутья протягивает,- Давайте! -Поймите меня правильно,- заметил я.- Мне не известно, какая вы фрау. Мы с вами впервые встречаемся. И на улице. Если бы вы сидели в своей конторе, как планировалось, я бы к вам явился, а над вашим рабочим местом табличка бы висела: мол, фрау Крикс, прошу любить и жаловать! Тогда другое дело. А так, что получается? Я встречаю у забора первую попавшуюся женщину, и она мне заявляет: я фрау Кригс! Хорошо. Согласен. Но Кригсов в Германии много, а билет на самолет у меня один. Правильно? -Правильно,- нехотя кивнула незнакомка. -Давайте пройдем в ваше бюро. И тогда все само собой решится. -Это сложно,- заявила женщина.- Вам нужно несколько кварталов идти к проходной, выписать пропуск, а с этим бывают проблемы, ждать моего подтверждения, а я собралась на обед. У меня очень мало времени. Вам придется долго ждать. Возникла неловкая пауза. -Мы вот что сделаем,- нашлась женщина,- Дайте конверт. -Она говорила так решительно, что я непроизвольно протянул ей то, что она требовала. Женщина открыла конверт, вытащила сопроводительное письмо и расписалась на нем. -Вот моя роспись, чтобы вы не сомневались. -Она протянула мне письмо. -Э..э, нет,- усмехнулся я.- Расписаться каждый может, где угодно. Поймите меня правильно. Вы хоть и баронесса, но я не баран, чтобы так просто с ценными документами расстаться. Мне нужны более веские доказательства того, что вы не только фрау Критс, но именно та самая фрау, которой предназначены все эти бумаги. Я ожидал, что она возмутится, начнет нервничать или предпримет что-нибудь неприятное. Но она восприняла мои претензии нормально. -Хорошо. Я сейчас пойду в свой отдел и позвоню вашему шефу. -Она развернулась, чтобы уйти. -Погодите,- остановил я ее.- Я понимаю, вы - культурная, образованная женщина, интеллигентная, местная, у которой в кабинете есть телефон и, возможно, не один. Но поймите меня правильно, откуда мне знать, стоя здесь, какому шефу вы позвоните? Я же рядом с вами не буду, я же к вам пройти не могу. Женщина огорченно кивнула. Наступила продолжительная пауза. -Может, мы сделаем так,- предложил я.- Вы отправитесь в свой отдел, словно ничего не знаете, а я отправлюсь на проходную, словно никогда вас не видел, и вас вызовут... -Значит я сегодня не пообедаю,- огорчилась она.- А для меня это важно. Я ведь собиралась поесть...Да и времени у меня не так много. С работы нужно прямо в аэропорт. Я сегодня улетаю... Мы снова умолкли. -Я знаю, как доказать,- неожиданно заявила фрау Кригс и отправилась к себе в отдел вместе с конвертом. Я еще не успел сообразить, как отреагировать, но она уже скрылась за стеклянной вращающейся дверъю. ''Все!- с ужасом подумал я.- Она меня все-таки надула! Теперь-ни билета, ни паспорта, ни моей практики, ни счастья в жизни. Теперь у шефа появятся одни неприятности, а у меня- разгневанный шеф.'' Но все же я решил подождать в надежде, что проблема утрясется. Минут через пятнадцать женщина наконец появилась. По ее возбужденному виду я понял: она сейчас что-то предпримет. -Вот,- заявила незнакомка, протягивая фото девушки лет двадцати, симпатичной и улыбчивой. -Это я в юности. -Ну, и что?- не понял я, угадывая в приятной девушке уже знакомые черты неожиданной баронессы. -Вы на обороте-то поглядите.- подсказала немка.- Там дата стоит и имя- фрау Кригс. -Милая вы моя,- улыбнулся я.- У меня тоже сохранилось фото из далекого детства. Неужели вы полагаете, что только ваша персона способна расписаться на оборотной стороне? Поймите меня правильно. Я встречаю интересную, обаятельную женщину, может быть, даже баронессу, и спрашиваю ее: -Не знаете ли вы, кто такая фрау Кригс? И она тут же отвечает: -Это я! Правильно? -Правильно,- вяло подтвердила дама, не понимая, куда я клоню. -А если бы, к примеру, мне нужна была бы английская королева, вы бы тоже назвались ее именом? -Я не королева!- обиделась немка. -Это я вижу. Королевы летают без билетов. Но сказал я для того. чтобы вы осознали: и я- не король, чтобы первой встречной дамочке дорогой билет и не менее дорогой паспорт отдать просто так...Только из-за красивых глаз... Поймите меня правильно...Я обязан вручить конверт тому, кому он предназначен... Вы же умная, интеллигентная женщина, Вы бы сами отдали первому встречному билет, если бы он заявил, что собирается вечером в Москву? -Не знаю,- растерянно ответила баронесса. -А я знаю,- заявил я,- что даже в Германии достаточно тронутых. Встретил я к примеру, женщину, я ее еще не знаю, а она уже сумасшедшая... Или юмористка. Шутят не только I апреля, а круглый год. Могу я встретить сумасшедшую или юмористку? -Можете,- вздохнула фрау Кригс. -А когда я ей отдам все бумаги, то и сам с ума сойду. А я еще практику не закончил. Работу не нашел. А мой шеф, между прочим, человек приличный, не желает из-за какой-то дуры сам в дураках остаться. -Что же нам делать?- совершенно упала духом баронесса,- Если я не получу билет, то вечером не улечу, и у меня сорвется командировка. -Конечно, вопрос вы поставили по существу.- согласился я,- Но и меня вы должны правильно понять. От ваших бумаг у меня только головная боль. Я должен быть уверен, что поступаю правильно. А когда встретил вас, уверенность пропала, хоть вы и женщина умная, интеллигентная, местная и где-то даже фон баронесса. -А если я покажу документ? -Свой или чужой? -Свой, конечно. -Покажите, если уверены, что я в нем вас найду. -Но там фамилия очень длинная. -Это еще не преступление. -И среди прочих имен есть Кригс,- виновато и как бы оправдываясь сообщила женщина. -Хорошо, покажите,- согласился я, понимая, что ничего другого она показать не сможет.- Уточним, какая вы баронесса! Она удалилась и вскоре вернулась с каким-то документом, то ли свидетельством, то ли , кто знает. -Вот, смотрите! Фото на документе было, несомненно, ее. А среди прочих имен я выудил и знакомое: Кригс. А когда она заявила: -Я позвоню вашему шефу,- при этом назвав его имя.- И сообщу, что мне доставили билет,- я наконец решился ей поверить. Все-таки она находилась по указанному адресу, знала, что билет на самолет, назвала правильно имя начальника, выглядит достаточно интеллигентно, по-немецки говорит чисто, без акцента- свидетельство того, что она- не наш перекрученный человек, да ее к тому же фон баронесса... А баронессы, как известно, даже в Германии на дорогах не валяются... Когда я вернулся в бюро, шеф недовольно поинтересовался: -Шимон, что это вы устроили нашей клиентке таможенный досмотр? Я же просил быть с ней предельно любезным, не вымораживать ее. -Баронесса на меня пожаловалась? -Она сказала, что такого принципиального курьера в своей жизни еще не встречала. Неужели нельзя было отдать ей просто билет без всяких выкрутасов? Я тяжело вздохнул и сказал: -Поймите меня правильно. Я не уверен, полетела бы в таком случае в Москву ваша подопечная, но убежден, что я бы точно куда- нибудь вылетел, хотя у меня были другие планы. А про себя подумал: "Если бы я был действительно принципиальный, эта фон баронесса у меня бы билет вообще не получила..."