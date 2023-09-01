В Тирасполе прошел ежегодный международный турнир по настольному теннису TIRAS OPEN. В этом году на соревнования в приднестровскую столицу съехались команды из 5 стран. Помимо приднестровских спортсменов, играли мастера малой ракетки из России, Сербии, Румынии, Молдовы.
«Впервые в нашем турнире приняли участие спортсмены из пяти стран. Своих звезд привезли зарубежные команды. Соревнования по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) Тирасполь принимал в 14-й раз», - уточнил для novostipmr.com организатор турнира Дмитрий Лавров.
Турнир организовал спортивный клуб инвалидов по настольному теннису «Тирас-Ракета» при поддержке гранта Президента ПМР. Игры проходили в новом спорткомплексе РСВЦИ (Республиканского спортивно-восстановительного центра инвалидов).
«Клуб "Тирас-Ракета" основательно подготовился. В зале постелили специальное напольное покрытие, нашли спонсоров, привлекли волонтеров. Поддержку оказал и наш Президент», - отметил Дмитрий Лавров.
Организатор соревнований уточнил, что некоторые спортивные классы для большей конкуренции объединили. Так, у мужчин в 3-5 классах выступили 13 участников. Финал здесь выдался захватывающим. Победил россиянин Владимир Топорков.
Также в личном разряде в своих классах чемпионами стали Дмитрий Лавров (Тирасполь), Марина Минич (Сербия), Сергей Соколов и Сергей Мирча (оба - Кишинев).
В парном разряде сербский дуэт Чирич-Младен обыграл пару Топорков-Лавров – 3:2. В другом классе звание победителей завоевали Дмитрий Абраш (Дубоссары) - Сергей Мирча (Кишинев).