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Турнир TIRAS OPEN собрал паратеннисистов из пяти стран

Турнир TIRAS OPEN собрал паратеннисистов из пяти стран
фото: novostipmr.com

В Тирасполе прошел ежегодный международный турнир по настольному теннису TIRAS OPEN. В этом году на соревнования в приднестровскую столицу съехались команды из 5 стран. Помимо приднестровских спортсменов, играли мастера малой ракетки из России, Сербии, Румынии, Молдовы.

«Впервые в нашем турнире приняли участие спортсмены из пяти стран. Своих звезд привезли зарубежные команды. Соревнования по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) Тирасполь принимал в 14-й раз», - уточнил для novostipmr.com организатор турнира Дмитрий Лавров.

Турнир организовал спортивный клуб инвалидов по настольному теннису «Тирас-Ракета» при поддержке гранта Президента ПМР. Игры проходили в новом спорткомплексе РСВЦИ (Республиканского спортивно-восстановительного центра инвалидов).

«Клуб "Тирас-Ракета" основательно подготовился. В зале постелили специальное напольное покрытие, нашли спонсоров, привлекли волонтеров. Поддержку оказал и наш Президент», - отметил Дмитрий Лавров.

Организатор соревнований уточнил, что некоторые спортивные классы для большей конкуренции объединили. Так, у мужчин в 3-5 классах выступили 13 участников. Финал здесь выдался захватывающим. Победил россиянин Владимир Топорков.

Также в личном разряде в своих классах чемпионами стали Дмитрий Лавров (Тирасполь), Марина Минич (Сербия), Сергей Соколов и Сергей Мирча (оба - Кишинев).

В парном разряде сербский дуэт Чирич-Младен обыграл пару Топорков-Лавров – 3:2. В другом классе звание победителей завоевали Дмитрий Абраш (Дубоссары) - Сергей Мирча (Кишинев).

  • Сегодня, 10:40
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