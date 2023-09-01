Согласно первому отчету правительства Молдовы о ходе реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года, на экономическую и социальную ситуацию в стране серьезно повлиял целый ряд факторов.
Прежде всего речь идет об энергетическом кризисе, галопирующей инфляции и войне в Украине, сообщает bani.md
Одним из наиболее тревожных аспектов, подчеркнутых в докладе, является увеличение уровня абсолютной бедности до 31% в 2022 году.
Такое значительное увеличение уровня абсолютной бедности знаменует собой шаг назад для Молдовы в ее усилиях по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни населения. Данные, представленные в отчете, свидетельствуют, что, несмотря на некоторые временные улучшения, процент населения, живущего менее чем на 2,15 доллара в день, увеличился до 1,3% в 2022 году, а процент населения, живущего менее чем на 4,3 доллара в день, достиг 6,1%. Уровень абсолютной бедности вырос с 23% в 2018 году до 31,1% в 2022 году, что стало самым высоким показателем с 2014 года.
В докладе правительства обозначен ряд проблем, стоящих на пути прогресса Молдовы в сокращении бедности, в том числе слаборазвитая экономика, ограниченные инвестиции, низкая производительность труда, уязвимость к экономическим кризисам и изменению климата, региональные дисбалансы и относительно высокий уровень бедности по сравнению с другими странами.
Однако в докладе также упоминаются усилия правительства по борьбе с бедностью, такие как совершенствование системы социальной защиты, повышение минимальной заработной платы, поддержка населения в холодное время года и увеличение доли пенсионеров, получающих пенсию. Однако очевидно, что необходимо сделать гораздо больше для достижения цели к 2030 году по сокращению абсолютной бедности до 10% от общей численности населения.
Кроме того, высокое инфляционное давление, вызванное войной на Украине, привело к падению реальных доходов домохозяйств на 5,9% в 2022 году, что еще больше подчеркивает экономическую уязвимость страны. В связи с этим подчеркивается важность продолжения инвестиций в программы социальной защиты и стабильного экономического роста для укрепления устойчивости Молдовы к внешним потрясениям.
В заключение отмечается, что Молдова сталкивается с серьезными проблемами в плане борьбы с бедностью и повышения уровня жизни населения. Необходимо продолжать прилагать усилия, чтобы вывести страну на путь устойчивого развития и достичь целей, поставленных во всем мире в рамках Повестки на период до 2030 года.
Но, не смотря на такие удручающие результаты, 19 сентября сообщается, что Республика Молдова присоединилась к Механизму гражданской защиты Евросоюза в качестве государства-участника. Решение об этом утвердил Совет ЕС, передает Point.md со ссылкой на infotag.md
Согласно сообщению сайта Восточного партнерства, Молдова сможет не только получать помощь во времена кризиса или стихийных бедствий, но и предлагать помощь другим нуждающимся странам !
Механизм представляет собой европейскую инициативу солидарности, призванную поддержать страны во времена кризиса и стихийных бедствий. Молдова уже воспользовалась Механизмом гражданской защиты ЕС, чтобы справиться с крупномасштабной волной беженцев из Украины.
Теперь, когда Молдова официально присоединилась к Механизму, она также сможет предложить солидарность и помощь другим нуждающимся странам. Гражданская защита включает в себя превентивные меры по уменьшению последствий будущих чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, а также помощь, оказываемую населению, нуждающемуся в ней после стихийных или техногенных катастроф.
Механизм гражданской защиты ЕС координирует эту реакцию на уровне ЕС.
В зависимости от характера стихийного бедствия эта помощь может принимать различные формы, такие как поисково-спасательные операции, тушение лесных и городских пожаров, размещение медицинского персонала, медицинского оборудования и медикаментов, очистка воды и предоставление временного убежища.
Механизм гражданской защиты ЕС направлен на укрепление сотрудничества между 27 странами ЕС и другими государствами-участниками в области гражданской защиты для лучшего реагирования в чрезвычайных ситуациях. С момента создания в 2001 г. Механизм гражданской защиты ЕС задействовали более чем в 600 чрезвычайных ситуациях и кризисах, как внутри Евросоюза, так и за его пределами.