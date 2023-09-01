21 сентября "Шериф" стартует в групповом этапе Лиги Европы. Соперником выступит итальянская "Рома". Судить эту встречу будет бригада арбитров из Латвии, которую возглавит Андрис Трейманис.
Помогать Трейманису будут его соотечественники Харалдс Гудерманис и Алексейс Спасенниковс. Четвертый судья - Александрс Голубевс, информирует moldfootball.com
Судьи системы VAR представляют Германию. Что касается Трейманиса, то в 2021 году он судил матч между сборными Израиля и Молдовы в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 (2:1).
Футболисты тираспольского «Шерифа» рады сыграть против итальянской «Ромы». Об этом накануне старта в групповой стадии Лиги Европы заявил Роберто Бордин. Главный тренер приднестровского клуба отметил, что жёлто-чёрные хорошо мотивированы, готовы принять этот вызов и ждут с нетерпением игру.
«Это наша первая игра на групповом этапе, и мы рады, что нам предстоит сыграть против такой команды, как "Рома". Безусловно, мы сыграем против одной из самых сильных команд всего турнира, которая может попробовать выиграть Лигу Европы, так что они фавориты не только в нашей группе», - цитирует наставника «Шерифа» novostipmr.com
На предматчевой пресс-конференции Роберто Бордин прокомментировал своё отношение к легендарному тренеру итальянцев Жозе Моуринью.
«Я с уважением отношусь как к Моуринью, так и к другим тренерам и их командам. Как я уже говорил, для нашей команды это будет отличной возможностью проявить себя с лучшей стороны на глазах у всей Европы, так что мы постараемся показать себя как можно лучше. Каждый эпизод и каждый момент на поле будут важны, и я уверен, что мои ребята полностью выложатся», - сказал Бордин.
Моуринью из-за дисквалификации проведёт завтрашний матч на трибуне. Роберто Бордин признался, что это может быть плюсом для «Шерифа».
«Безусловно, Моуринью – лидер и звезда этого клуба, так что да, его присутствие, конечно, важно для его команды, но и в самой команде достаточно опытных игроков с известными именами. Плюс у Моуринью отличный тренерский штаб, но в таких матчах важнее всего игроки – именно они делают разницу на поле», - подчеркнул Бордин.
Говоря о тактике «Ромы», итальянский специалист отметил, что нет никакого смысла выделять отдельно их нападение или защиту. По мнению Бордина, «они хороши во всех линиях».
«Это очень хорошая команда. Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу добавить, что у "Ромы" по-настоящему насыщенный и сбалансированный состав, и какой бы футболист у них завтра ни вышел на поле, это в любом случае будет хороший игрок», - подытожил Роберто Бордин.
Официальную предматчевую программу продолжит открытая тренировка «Шерифа». Итальянцы провели официальную тренировку дома, после чего вылетели в Кишинёв. Вечером «Рома» познакомится с Главной ареной в Тирасполе. Десять минут прогулки по стадиону будут открыты для прессы.
В пресс-конференции римского клуба примут участие Жозе Моуринью и защитник Рик Карсдорп.
Напомним, игра "Шериф" - "Рома" состоится 21 сентября в Тирасполе и начнется в 19:45. Главная арена СК "Шериф" рассчитана на 12 746 сидячих мест.