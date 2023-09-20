Группу ученых из России и Центральной Азии, следовавших в Приднестровье на конференцию по русскому языку, не впустили в Молдову, они уже два дня находятся в аэропорту Кишинева, передает РИА Новости со ссылкой на участника группы, журналиста из Бишкека Андрея Токомбаева, сообщил Sputnik
"Мы прибыли в Кишинев, чтобы отправиться оттуда в Тирасполь и принять там участие в культурно-просветительском мероприятии по продвижению русского языка и русской культуры. Конференция называлась: "Русский язык как основа межнационального мира" в рамках Года русского языка в странах СНГ. Республика Молдова официально отказала нам во въезде в свою страну и при этом не выпускает из аэропорта в Кишиневе", - заявил собеседник агентства.
Андрей Токомбаев сообщил, что в группе - 20 человек: учителя, филологи, историки, журналисты из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Отмечается, что у всех на руках имелись необходимые для въезда документы. В ходе конференции они планировали зачитать доклады о роли русского языка в формировании межнационального согласия.
"Теперь нас держат вторые сутки в закутке на втором этаже аэропорта, под надзором полицейских с автоматами. Отобрали паспорта и багаж", - уточнил Токомбаев.
Журналист добавил, что в аэропорту каждому из участников раздали бумаги, в которых сказано, что им отказано во въезде на основании того, что они "не выполняют другие условия, установленные статьей 8 Закона №200 от 16 июля 2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами". Какую-либо дополнительную информацию представители Молдавии предоставлять отказываются.
По официальной информации Пограничной полиции, с 11 по 17 сентября запрет на въезд в Молдову получили 178 иностранных граждан.
В Тирасполе проходит международная конференция. Тема – «Русский язык как основа межнационального мира». Мероприятие организовано на площадке Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в рамках проводимого в СНГ Года русского языка (2023-й) при непосредственном участии Российского университета дружбы народов и поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Россотрудничества и Международной ассоциации преподавателей русского языка. Сегодня состоялось торжественное открытие конференции. Среди почетных гостей – Президент ПМР Вадим Красносельский, он же учредитель ПГУ, информирует пресс-служба Президента ПМР фото:president.gospmr.org:
Конференция продлится три дня. Участвуют учителя русского языка и литературы всех ступеней образования ПМР. Приглашены зарубежные гости. Цель общения – расширение научного и педагогического сотрудничества в области преподавания, исследования и популяризации русского языка и литературы, укрепление общекультурных связей, активизация научно-практического диалога. Для прибывших из-за рубежа участников продумана экскурсионная программа по Приднестровью. Некоторые собеседники включились в тематическую дискуссию дистанционно. Большинство из них изначально планировали присутствовать в университетском конференц-зале, но столкнулись со сложностями в кишиневском аэропорту. Добрались до приднестровской столицы пятеро представителей Армении и Кыргызской Республики. Ещё 18 иностранных участников из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии не смогли пересечь молдавскую границу. Некоторые в момент открытия мероприятия ещё находились в аэропорту Кишинева. Со словами поддержки и благодарности к ним обратился в своей приветственной речи Глава приднестровского государства:
«Безусловно, любой язык оказывает огромное влияние на формирование личности, народа, государства и даже способен изменить его границы. На примере Приднестровья хочу показать роль русского языка в формировании общности «приднестровский народ». Приднестровской молдавской республике 33 года, но территории Приднестровья многие тысячелетия. Одна цивилизация сменяла другую. Эта земля видела и скифов, и кельтов, и древних мадьяр, и различные империи. Конечно, проживавшие здесь народы говорили на различных языках. Это и понятно. Но с середины 18 века в результате победоносных компаний в русско-турецких войнах Екатерина Великая начала осваивать, по сути дела, пустующие на тот момент земли. Стояла задача населить эти земли. И тогда было принято беспрецедентное решение – сюда приглашались люди разных национальностей, разных народностей с возможностью свободно работать, имея землю и платя десятину. В результате здесь, на нашей территории, оказались люди разных национальностей: и русские, и белорусы, и украинцы, и немцы, и поляки, и евреи, и гагаузы, и болгары и многие другие. Они и образовали приднестровский народ, многонациональный приднестровский народ.
На сегодняшний день в Приднестровье проживают люди 72 национальностей и народностей. У нас 3 официальных языка: русский, молдавский и украинский. При этом каждый народ развивает свои обычаи, свою культуру, свои традиции. Мы, приднестровцы, являемся свидетелями формирования в Приднестровье лингвистической культуры, которая является основой развития и приднестровского народа в целом. Именно лингвистическая культура исключает национализм. Это факт. Именно лингвистическая культура формирует культурный код народа и повышает его планку, благодаря чему мы имеем право на будущее, возможность помнить прошлое и жить настоящим.
Безусловно, мы проживаем нелегкие времена. Распад Советского Союза – это трагедия. Как я уже говорил неоднократно, у нас украли Родину. Понимаете? Мы проснулись, а Родины нет. Трагедия. И на сегодняшний день мы находимся в эпицентре геополитического шквала, даже не шторма, а именно шквала. Если внимательно посмотреть историю Приднестровья, нашей земли, взять хотя бы крайние 250 лет, то у всех будет понимание, что границы менялись в течение этих столетий в результате тех или иных геополитических катастроф.
Здесь есть один важный элемент. Приднестровский народ. Менялись эпохи, менялись границы, но приднестровский народ здесь жил, живет и будет жить – на основе объединяющего русского языка. Не надо забывать. Неважно, где мы (геополитика – вещь серьезная, она захватывает и ставит точку рано или поздно), важно, кто мы. Мы – приднестровский народ с русским языком, который по большому счету не препятствует развитию иных языков, традиций, обычаев, которые являются основой лингвистической культуры нашего народа.
Как я уже сказал ранее, у нас проживает порядка семидесяти двух национальностей и народностей, восемьдесят тысяч граждан Украины, двести двадцать тысяч граждан России, порядка ста пятидесяти – ста семидесяти тысяч граждан Молдовы. Нюанс в том, что мы живем в мире. У нас нет национальной розни. У нас в настоящее время проживает более ста тридцати тысяч беженцев из Украины. И не было ни одного конфликта. Почему так? Ответ очень прост на самом деле. Ответ в том, что мы здесь, на территории Приднестровья, никогда не посягали на язык общения людей, проживающих здесь. Никогда. Это является основой отсутствия национализма как такового.
Естественно, без базы русского языка это было бы невозможно себе представить. Сегодняшние и вчерашние события в Кишиневе еще раз доказывают одну простую истину, что молдавские власти, на мой взгляд, видят в русском языке опасность. Они видят в нем некое оружие массового поражения и всячески стараются с ним бороться. Закрывают русские школы, к примеру, либо не допускают людей на данную конференцию, пытаясь ее сорвать. Благодаря технологиям двадцать первого века это сделать не получится. Бороться с языком нельзя. Это тупиковая ситуация, которая будет иметь необратимые негативные последствия для тех, кто ее задумал. Объяснять действия молдавских властей не хочу, я их просто не понимаю. Мне очень жаль людей, которые сейчас находятся в аэропорту и ждут вылета домой. Сами можете представить, как это выглядит на сегодняшний час.
Хочу поблагодарить гостей, организаторов данной площадки, в том числе тех, кто, к сожалению, не добрался до нас, кто имел такое желание, но не имел возможности. Желаю всем интересной дискуссии о русском языке», – отметил Вадим Красносельский, обращаясь к инициаторам, организаторам и участникам конференции.
Президент ПМР выразил уверенность, что знакомство с Приднестровьем будет приятным, пребывание в республике интересным, а общение полезным.