Dnestr.TV

 
0

МИДЕИ: Молдова может присоединиться к ЕС без территории Приднестровья

МИДЕИ: Молдова может присоединиться к ЕС без территории Приднестровья
глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску. Фото radiomoldova.md

Молдова может вступить в Евросоюз без территории левобережья Днестра, которую власти страны сейчас не контролируют. Это один из сценариев, рассматриваемый официальным Кишиневом. В таком случае власти Молдовы продолжат искать пути решения приднестровского конфликта уже после вступления страны в ЕС. Об этом NM сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции в ответ на просьбу объяснить слова министра Нику Попеску, сказанные им в интервью Politico.

«Левобережье Днестра является составной частью Республики Молдова, и власти в Кишиневе хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь страны. Наша главная цель — вступить в ЕС как реинтегрированная страна», — говорится в комментарии МИДЕИ.

В министерстве также указывают на допустимость другого варианта интеграции в ЕС, пишет newsmaker.md

«Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, о чем ранее сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, — с последующим разрешением конфликта. На полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года европейский чиновник подчеркнул, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Республики Молдова в ЕС, отметив, что подобные ситуации уже были. Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску в интервью американскому изданию Politico заявил, что «территория, которую контролирует правительство в Кишиневе, может присоединиться к ЕС, независимо от того, что происходит к востоку, включая ситуацию вокруг Приднестровья».

Санду – с трибуны ООН: «Вступление в ЕС – единственный способ защитить нашу свободу и мир»

МИДЕИ: Молдова может присоединиться к ЕС без территории Приднестровья

Вечером 20 сентября президент Майя Санду выступила с речью с трибуны Организации Объединенных Наций. Она рассказала о важности европейской интеграции Республики Молдова, потребовала вывода российских войск из Приднестровья и призвала государства мира поддержать Украину, отмечает Noi.md.
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • В Одессе был замечен Азиатский тигровый комар
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна