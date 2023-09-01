глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску. Фото radiomoldova.md
Молдова может вступить в Евросоюз без территории левобережья Днестра, которую власти страны сейчас не контролируют. Это один из сценариев, рассматриваемый официальным Кишиневом. В таком случае власти Молдовы продолжат искать пути решения приднестровского конфликта уже после вступления страны в ЕС. Об этом NM сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции в ответ на просьбу объяснить слова министра Нику Попеску, сказанные им в интервью Politico.
«Левобережье Днестра является составной частью Республики Молдова, и власти в Кишиневе хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь страны. Наша главная цель — вступить в ЕС как реинтегрированная страна», — говорится в комментарии МИДЕИ.
В министерстве также указывают на допустимость другого варианта интеграции в ЕС, пишет newsmaker.md
«Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, о чем ранее сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, — с последующим разрешением конфликта. На полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года европейский чиновник подчеркнул, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Республики Молдова в ЕС, отметив, что подобные ситуации уже были. Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 сентября министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску в интервью американскому изданию Politico заявил, что «территория, которую контролирует правительство в Кишиневе, может присоединиться к ЕС, независимо от того, что происходит к востоку, включая ситуацию вокруг Приднестровья». Санду – с трибуны ООН: «Вступление в ЕС – единственный способ защитить нашу свободу и мир»
Вечером 20 сентября президент Майя Санду выступила с речью с трибуны Организации Объединенных Наций. Она рассказала о важности европейской интеграции Республики Молдова, потребовала вывода российских войск из Приднестровья и призвала государства мира поддержать Украину, отмечает Noi.md.