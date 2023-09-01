фото:пленарное заседание Верховного Совета ПМР, vspmr.org
На заседании Верховного Совета депутаты рассмотрели законопроекты Приднестровского Правительства, касающиеся геологического изучения недр республики. В связи с тем, что поиском, разведкой и оценкой месторождений полезных ископаемых республики занимается государство, исполнительный орган власти предложил исключить это право у юридических и физических лиц. Таким образом, они не должны проводить геологическое изучение недр на предоставленных им в аренду земельных участках.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, изменения вносятся в два закона: «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» и «О недрах». Законопроекты на пленарном заседании представил министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул и подчеркнул, что изменения разработаны в целях проведения эффективной бюджетной налоговой политики, а также для урегулирования вопросов, связанных с порядком исчисления налоговых платежей за пользование государственными ресурсами недр.
«Законопроектом предлагается исключить норму, предоставляющую льготу пользователям недр, осуществившим за счёт собственных средств поиски и разведку разрабатываемых ими месторождений или полностью возместившим все расходы государства на поиски и разведку месторождений, в виде освобождения от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы при разработке этих месторождений», – отметил глава Минсельхозприроды Олег Дилигул.
Депутаты поддержали законопроекты в первом чтении, работу над ними продолжит Комитет по вопросам АПК, транспорту, строительству и природным ресурсам.