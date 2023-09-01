Гильдия авторов и 17 популярных писателей, в том числе Джордж Мартин, Джон Гришэм, Джонатан Франзен и Джоди Пиколт подали в суд на нейросеть. Истцы заявили, что искусственный интеллект нарушает авторские права и пишет книги за них. Сумма иска составила 150 тысяч долларов за каждое произведение, передаёт mir24.tv
Заявление было подано в суд Южного округа Нью-Йорка. В нем писатели пожаловались, что нейросеть без разрешения или уведомления загрузила защищенные авторским правом материалы в большие языковые модели. Такие действия, по мнению истцов, серьезно угрожают жизнедеятельности тех, кто создает литературные произведения, в том числе и их самих.
Дело в том, отмечают писатели, что нейросеть производит тексты, которые основаны на их книгах. Это наносит значительный ущерб литературному рынку, так как влечет за собой появление низкокачественных подделок, созданных искусственным интеллектом, и вытесняет книги, написанные людьми.
В иске упоминается, что один из пользователей применил нейросеть для создания продолжения книг из серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Получившиеся работы были опубликованы в сети, что возмутило автора оригинальных романов.
Заявители требуют возместить ущерб в размере до $150 тысяч за каждую работу, права на которую были нарушены, а также запретить создателям нейросетей использовать защищенные авторским правом произведения.
Ранее сообщалось, что нейросеть прочитала архивные рукописи для 2 млн человек в Москве. Искусственный интеллект помог пользователям распознавать рукописные тексты в исторических документах и перевести их в цифровой формат.