22 сентября в Бендерах на территории детского сада № 9 произошло возгорание хозяйственной постройки. О пожаре на единый номер спасения сообщила администрация заведения. Эвакуация детей и персонала не потребовалась, так как горящая постройка находилась на удалении от центрального корпуса, передает пресс-центр МВД ПМР.
На место прибыл один пожарный расчёт и специалисты электросетей. Огнеборцы потушили возгорание площадью 20 квадратных метров за полчаса. После работники ЕРЭС заизолировали обгоревший провод, который находился под напряжением на фасаде центрального корпуса.
В результате пожара одно из помещений хозяйственной постройки выгорело полностью, второе - частично.