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В Европарламенте будет больше депутатов. Какие страны получают дополнительные места?

В Европарламенте будет больше депутатов. Какие страны получают дополнительные места?

Число депутатов Европарламента увеличится с 705 до 720 после европейских выборов, запланированных на июнь 2024 года, объявил Совет Европы в пятницу. 12 стран получат дополнительные места в зависимости от демографических изменений.

Увеличение на 15 мест числа депутатов Европарламента отражает «демографические изменения в странах-членах», говорится в пресс-релизе Совета Европы, сообщает Agerpres. По два места выделено Франции (всего 81 депутат Европарламента), Испании (всего 61) и Нидерландам (31). Еще девять стран получили по одному месту: Австрия (20), Дания (15), Бельгия (22), Польша (53), Финляндия (15), Словакия (15), Ирландия (14), Словения (9) и Латвия (9), передает noi.md.

Совет Европы, представляющий лидеров 27 государств-членов, утверждает, что это решение «нейтрально с бюджетной точки зрения», то есть не приводит к увеличению бюджета ЕС.

Число депутатов пересматривается перед каждыми европейскими выборами. Лиссабонский договор предусматривает максимум 751 депутат (включая председателя), не менее шести выборных должностных лиц для каждой страны и не более 96.

Германия, самая густонаселенная страна ЕС, имеет 96 депутатов Европарламента. 1 февраля 2020 года количество мест упало с 751 до 705 после ухода британских депутатов Европарламента в результате Брексита.

Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах 6-9 июня 2024 года. Они приведут к обновлению руководства европейских институтов. Депутаты Европарламента избираются прямым всеобщим голосованием сроком на 5 лет.
  • Сегодня, 19:52
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