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Жестоко расправились с “обидчицей”: в Теленештах задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве

Жестоко расправились с “обидчицей”: в Теленештах задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве
Фото: открытые источники

Правоохранители задержали двоих несовершеннолетних 14 и 15 лет, подозреваемых в совершении убийства с особой жестокостью.

По данным Генерального инспектората полиции, девочки, находясь в доме знакомого подростка в селе Гермэнешть Теленештского района, начали ссориться с 67-летней хозяйкой дома. Позже конфликт перерос в драку.

В результате малолетние подозреваемые по очереди нанесли женщине несколько ножевых ранений в разные части тела, накрыли ее одеялом и скрылись с места преступления. Ножи они выбросили в колодец, расположенный недалеко от дома потерпевшей, сообщает rupor.md.

Сообщается, что это уже не первое нарушение закона подозреваемыми. Они замешаны в нескольких случаях избиения людей в разных секторах столицы. Кадры некоторых злодеяний “гуляют” по Сети.

Одна из них проживает в Центре временного размещения детей в зоне риска, откуда периодически сбегает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
  • Сегодня, 19:57
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