Правоохранители задержали двоих несовершеннолетних 14 и 15 лет, подозреваемых в совершении убийства с особой жестокостью.
По данным Генерального инспектората полиции, девочки, находясь в доме знакомого подростка в селе Гермэнешть Теленештского района, начали ссориться с 67-летней хозяйкой дома. Позже конфликт перерос в драку.
В результате малолетние подозреваемые по очереди нанесли женщине несколько ножевых ранений в разные части тела, накрыли ее одеялом и скрылись с места преступления. Ножи они выбросили в колодец, расположенный недалеко от дома потерпевшей, сообщает rupor.md.
Сообщается, что это уже не первое нарушение закона подозреваемыми. Они замешаны в нескольких случаях избиения людей в разных секторах столицы. Кадры некоторых злодеяний “гуляют” по Сети.
Одна из них проживает в Центре временного размещения детей в зоне риска, откуда периодически сбегает.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.