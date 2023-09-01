Румыния - на 4 месте в мире по потреблению пива на душу населения. На это указывает статистика, собранная профильным порталом Kirin Holdings. Эта японская компания отслеживает потребление пива по всему миру с 1975 года, сообщает mybusiness.md.
На первом месте в списке - жители Чешской республики, которые за 2021 год употребили по 184,1 литра пенного напитка на душу населения. На втором - австрийцы, с показателем 98,7 литра. На третьем обитатели Литвы - 96,3 литра. Несколько отстают от них румыны, выпившие в том году по 95,6 литра. На пятой позиции поляки - 94,1 литр.
В топ-10 также входят (по нисхозящей) эстонцы, немцы, испанцы, намибийцы и хорваты.
По абсолютному потреблению на первом месте в мире Китай - 38,093 тыс. кл, на втором США - 24,170 тыс., на третьем Бразилия - 14,540 тыс. килолитров. Далее идут Россия, Мексика, Германия, Великобритания, Япония, Вьетнам и Испания.
Республика Молдова в этих рейтингах не фигурирует.