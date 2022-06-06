Тираспольчанка Лилия Фиськович – серебряный призер международного забега в Кракове.
В соревновании приняли участие 2839 человек. Длина маршрута составила 13 километров с перепадом высот 160 метров, сообщает novostipmr.com
«Это единственный горный забег в центре большого города», - так описывают краковское мероприятие организаторы.
Старт был установлен на Кургане Крака, затем участники пробежали по Вислинским бульварам, миновали Курган Костюшко и финишировали на Совинеце, под Курганом Пилсудского.
«Из-за разнообразия рельефа в международной классификации трасса классифицируется как "англосаксонская", в которой маршрут ведет один раз вверх и один раз вниз, в отличие от "альпийского" варианта, где он идет только в гору», - отмечают организаторы.
На официальном сайте соревнований пишут также про тираспольскую бегунью, участницу двух Олимпийских игр.
В женских соревнованиях Лилии Фисикович принадлежит рекорд трассы, установленный в 2021 году. В этом сезоне приднестровская спортсменка 7 секунд уступила кенийке и стала второй.
Лилия Фиськович ведет подготовку к отбору на третью Олимпиаду в своей карьере.