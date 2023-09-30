На определенных стадиях заболевания новый российский препарат для лечения онкологии с помощью света может достигать 90–100% эффективности. Об этом 30 сентября в разговоре с «РИА Новости» заявил заведующий врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — уточнил он.
Погребняков рассказал, что у средства имеется несколько отечественных аналогов. Опыт их применения учли при производстве. Эксперт отметил хорошую переносимость препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов, сообщает iz.ru
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90−100%», — рассказал Игорь Погребняков.
По его словам, такая разновидность препаратов для борьбы с онкологией хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.
Врач обратил внимание, что единственным абсолютным противопоказанием к применению является порфириновая болезнь, но она редко встречается в России.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке и начале выпуска уникального препарата для лечения онкологических заболеваний.
«Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», — цитирует градоначальника eadaily.com.
Он подчеркнул, что лекарство не имеет зарубежных аналогов, а его налаженное производство в Москве закроет потребности фотодинамической терапии в России.
На ранних стадиях заболевания этот препарат поможет избежать хирургических вмешательств. Предприятие, по словам Собянина, намерено выпускать до 40 тыс. флаконов ежегодно.