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В России разработан новый препарат для лечения рака с эффективностью до 100%

В России разработан новый препарат для лечения рака с эффективностью до 100%
иллюстрация из открытых источников

На определенных стадиях заболевания новый российский препарат для лечения онкологии с помощью света может достигать 90–100% эффективности. Об этом 30 сентября в разговоре с «РИА Новости» заявил заведующий врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи», — уточнил он.

Погребняков рассказал, что у средства имеется несколько отечественных аналогов. Опыт их применения учли при производстве. Эксперт отметил хорошую переносимость препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов, сообщает iz.ru

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90−100%», — рассказал Игорь Погребняков.

По его словам, такая разновидность препаратов для борьбы с онкологией хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.

Врач обратил внимание, что единственным абсолютным противопоказанием к применению является порфириновая болезнь, но она редко встречается в России.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке и начале выпуска уникального препарата для лечения онкологических заболеваний.

«Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», — цитирует градоначальника eadaily.com.

Он подчеркнул, что лекарство не имеет зарубежных аналогов, а его налаженное производство в Москве закроет потребности фотодинамической терапии в России.

На ранних стадиях заболевания этот препарат поможет избежать хирургических вмешательств. Предприятие, по словам Собянина, намерено выпускать до 40 тыс. флаконов ежегодно.
  • Сегодня, 10:53
  • DTV
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