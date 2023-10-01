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В центре Анкары прогремел взрыв

В центре Анкары прогремел взрыв
Фото: Денис Соловых/ ТАСС

Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает ria.ru ссылаясь на телеканал CNN Turk.

"В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.

На место происшествия прибыла президентская охрана.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта.

"В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.

При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.
  • Сегодня, 11:39
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