Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает ria.ru ссылаясь на телеканал CNN Turk.
"В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.
На место происшествия прибыла президентская охрана.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта.
"В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.
При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.