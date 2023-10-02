Председатель Правительства Александр Розенберг провел рабочее совещание с руководством Министерства здравоохранения. На повестке дня – учет медико-фармацевтической продукции и ее оптовая закупка. В обсуждении также приняли участие и.о. Вице-премьера Виктор Таранов, и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло.
По поручению Александра Розенберга идет работа по формированию механизма учета медикофармацевтической продукции. Минцифры адаптировало к нашим реалиям программное обеспечение, разработанное для медучреждений России. Премьеру продемонстрировали сегодня программу, раскрыв основной ее функционал, и продемонстрировали возможность контроля за движением лекарств со склада до пациента в стационаре, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
Как пояснили специалисты, в реестре будет отображаться полная информация по закупленному препарату, от стоимости партии вплоть до сроков годности. Система централизована и находится на специальном сервере. Предусмотрена высокая степень защиты данных и возможность подключения электронно-цифровой подписи. Возможности ПО позволяют использование штрих-кодов, что значительно облегчит проведение инвентаризации и учет лекарств в целом.
Глава Минздрава Кристина Албул сообщила, что введены классификаторы жизненно важных препаратов, сильнодействующих веществ, реактивов, дезинфицирующих препаратов. Все эти данные внесены в реестр, а значит наименования препаратов унифицированы, что позволит избежать разночтения и дублирования препаратов в реестре учета.
На данный момент учет ведется так, как это удобно медучреждению: где-то движение номенклатуры фиксируется в журнале, где-то в электронном реестре в стандартных приложениях. Такое положение дел не позволяет объективно оценить реальную потребность медучреждений в медико-фармацевтической продукции. Проект реализуется для того, чтобы заявки, которые сегодня подаются ЛПУ, были максимально обоснованы. Это важно для рационального использования бюджетных средств.
Всего на территории республики пять резервных складов медикаментов, которые до конца года предстоит охватить электронным учетом.
Программа масштабная и с большим потенциалом, а значит потребуется обучение специалистов, которые будут в ней работать не только на складах, но и в отделениях. Сейчас обучение проходят сотрудники отдела закупок Минздрава, резервного склада и ЛПУ, задействованных на первом этапе.
Пилотный проект стартует в Республиканской клинической больнице и Госпитале ветеранов Великой Отечественной Войны. В конце октября планируют завершить основные работы и запустить тестовый режим в нескольких отделениях.
«По этой базе мы понимаем движение, видим реальный расход. Это позволит делать масштабные закупки и уйти от малых. Сроки годности очевидны, а значит мы можем делать перспективные закупки для экономии бюджетных средств. Малые закупки должны применяться только в непредвиденных обстоятельствах», — выразил мнение Премьер.
Говорили подробнее и о долгосрочных закупках. По предложению Александра Розенберга изучат возможность закупки лекарственных препаратов с длительным сроком хранения на несколько лет вперед централизовано большой партией, ориентируясь на двухгодичную потребность. Это позволит снизить затраты казны, поскольку стоимость медикаментов ежегодно растет.
На данный момент Минздрав уже проводит активную работу по формированию потребности и определению перечня лекарственных препаратов, которые необходимо закупить в первом полугодии 2024 года. По некоторым категориям подготовлена закупочная документация и объявлен тендер. По тестовым полоскам для глюкометров уже ожидается поставка.
Минздравом практически в полном объеме освоены лимиты на закупки медико-фармпродукции на этот год. Бюджетом был предусмотрен 121 млн. рублей, а также лимиты по государственным целевым программам, которые частично перераспределили на лечение приднестровцев за пределами республики.
В декабре ответственные ведомства проинформируют Премьера о проделанной работе.