В ночь на 30 сентября в селе Коротное Слободзейского района в реке Турунчук утонул автомобиль, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Известно, что днём 29 сентября мужчина приехал на реку порыбачить. Ближе к ночи переставил своё транспортное средство фарами к реке, чтоб освещать снасти. При этом на стояночный тормоз не поставил.
В какой-то момент машина начала катиться вниз. Мужчина запрыгнул в транспортное средство, пытаясь его остановить. За считанные секунды машина вместе с водителем начала тонуть. Через окно задней пассажирской двери мужчина выбрался из машины, так как водительская была заблокирована. Выйдя на берег, водитель вызвал спасателей.
На место прибыла группа аварийно-спасательного подразделения Слободзеи. Совместно с хозяином спасатели пытались установить место затопления транспортного средства. Поиски осложнялись темным временем суток, поэтому приняли решение продолжить утром. Днём на место происшествия прибыла вторая группа спасателей и водолазы.
Сотрудники ГУпЧС обнаружили затонувшее авто в 15 метрах от берега на глубине пяти метров и вытянули его помощью стального троса и служебного УРАЛа.