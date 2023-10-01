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Владелец авто чуть не погиб, пытаясь спасти свой транспорт

Владелец авто чуть не погиб, пытаясь спасти свой транспорт
фото: mvdpmr.org

В ночь на 30 сентября в селе Коротное Слободзейского района в реке Турунчук утонул автомобиль, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Известно, что днём 29 сентября мужчина приехал на реку порыбачить. Ближе к ночи переставил своё транспортное средство фарами к реке, чтоб освещать снасти. При этом на стояночный тормоз не поставил.

В какой-то момент машина начала катиться вниз. Мужчина запрыгнул в транспортное средство, пытаясь его остановить. За считанные секунды машина вместе с водителем начала тонуть. Через окно задней пассажирской двери мужчина выбрался из машины, так как водительская была заблокирована. Выйдя на берег, водитель вызвал спасателей.

На место прибыла группа аварийно-спасательного подразделения Слободзеи. Совместно с хозяином спасатели пытались установить место затопления транспортного средства. Поиски осложнялись темным временем суток, поэтому приняли решение продолжить утром. Днём на место происшествия прибыла вторая группа спасателей и водолазы.

Сотрудники ГУпЧС обнаружили затонувшее авто в 15 метрах от берега на глубине пяти метров и вытянули его помощью стального троса и служебного УРАЛа.

Владелец авто чуть не погиб, пытаясь спасти свой транспорт
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 19:48
  • DTV
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