фото-коллаж: Point.md, Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Контакты «Газпрома» с Кишиневом продолжаются, в том числе с учетом отказа молдавской стороны платить по долгам российскому концерну. Об этом сегодня, 2 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал вопрос относительно того, как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, если речь пойдет о полном разрыве отношений РМ с «Газпромом», пишет eadaily.com
«Есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. И этот диалог должен продолжаться», — подчеркнул спикер Кремля.
Отвечая на вопрос о судьбе газоснабжения Приднестровья на фоне отказа молдавских властей от услуг «Газпрома», Песков заявил, что продолжение поставок энергоресурсов в регион важно продолжать. За подробностями он рекомендовал обратиться в "Газпром".
Представитель Кремля также отметил что Молдова, скорее всего, продолжает закупать российский газ, но на спотовом рынке и в ущерб себе, так как спотовый рынок переменчив.
Днём ранее сообщалось, что Молдова больше не будет закупать газ у «Газпрома», поскольку страна нашла более дешевое топливо у альтернативных поставщиков. Об этом заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов.
«Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Кишинев теперь будет получать газ с европейского рынка. «Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом"», — добавил Парликов.
Напомним, по запросу молдавских властей норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance провели сомнительный аудит исторических долгов РМ перед «Газпромом» заявив, что «по большей части он не подлежит исполнению». В итоге, Кишинев объявил, что признает только $ 8,6 из $ 756 млн. Более того, пригрозил российской компании судебными исками.
В ПАО «Газпром» ответили, что не согласны с заявлениями правительства Молдовы по долгам за газ и намерены отстаивать свои права любыми способами. Выплата исторического долга Молдовой, а также своевременная оплата текущих поставок были одним из условий заключения пятилетнего контракта в октябре 2021 года.