фото: скриншот видео, Владимир Путин отвечает на вопросы участников клуба "Валдай"
Молдавский депутат от Партии коммунистов Константин Старыш принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В частности, он задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, какую роль может сыграть Молдова в «судьбе большой Европы».
Старыш заявил, что «конфликт» в Украине рано или поздно закончится, и «начнется перестройка отношений между Россией и Западом».
«Я говорю очень эгоистично, потому что, когда происходят такого рода конфронтации, такие страны как Молдова очень лихорадит. Хочется верить, что такой процесс перенастройки отношений, который определит судьбу большой Европы на десятилетия вперед, все-таки начнется. На ваш взгляд, какую роль могут сыграть такие страны как Молдова в этом процессе, и какое место они могут занять в этой будущей конструкции?» — цитирует депутата newsmaker.md
Путин заявил, что это зависит от народа Молдовы. «Если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, кто хочет отдать значительную часть суверенитета другим странам и плестись в хвосте этих интересов, то в соответствии с этим они будут занимать определенную роль — их будет не видно и не слышно. А если они пойдут по пути сохранения суверенитета, национального достоинства, своих традиций, то, как я и говорил в своем выступлении, мы будем стремиться к тому, чтобы все страны имели равный голос. Я не знаю, как это все сложится, но наша позиция заключается в этом, и именно к этому мы будем стремиться», — сказал президент РФ.
Путин: Условия, на которых мы поставляем газ в Молдову - это молдавские условия
Заявление о том, что Молдова больше не будет покупать российский газ, удивило президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал на состоявшейся 5 октября пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба Валдай.
По словам лидера России, ранее Москва приняла условия Кишинева при заключении контракта, а глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил ему, что поставки в регион не прекращались.
«Кто-то из официальных лиц Молдавии заявил, что Молдавия больше не покупает российский газ. Я немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдавию — это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании. Это было именно молдавское предложение. И мы пошли навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики», — отметил Путин.
Напомним, на днях министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, участвуя по видеосвязи в Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте, заверил западных партнеров в том, что Кишинев больше не зависит от российского газа, как это было в 2021 году, а с декабря 2022 года молдавские власти не закупают голубое топливо у российского концерна.
«Я вот у Миллера спросил, что они там делают, что творят. Им что, не нужен газ? Да нет, говорит Миллер, как поставляли, также и поставляем, ничего вообще не изменилось. Что это за люди, болтают языком. Непонятно, зачем они это делают, и по-моему, только наносят ущерб экономике Молдавии», — подытожил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что властям Молдовы необходимо решить вопрос с долгами за поставки российского газа.
«Конечно, надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи», — подчеркнул российский лидер.
Несмотря на то, что молдавская сторона отказывается признавать и оплачивать исторический долг пред «Газпромом» в $ 756 млн, российский концерн продолжает получать от компании АО Moldovagaz ежесуточные заявки на поставку энергоресурсов и выполняет их. 5,7 млн м³ газа ежедневно направляются в Приднестровье, чтобы расположенная там МолдГРЭС (предприятие Интер РАО) могла вырабатывать электроэнергию для Правобережья в необходимых количествах (85% и более).
Как сообщало EADaily , молдавский министр энергетики Виктор Парликов на прошлой неделе оговорился, что не исключает — при определенных обстоятельствах РМ снова начнет покупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, это возможно в случае, если российский концерн предложит выгодную цену, а Россия при этом не поставит никаких политических условий Кишиневу.
Сейчас Молдова сотрудничает с греческим трейдером DEPA, газ которой формируется из американского СПГ и российского трубопроводного газа. Таким образом условно европейский газ — тот же российский, только купленный через посредников. В этой связи Парликов обмолвился о том, что возможно в ближайшее время республика будет покупать и газ в других странах.