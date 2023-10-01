Итальянский специалист Роберто Бордин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Шериф». Об увольнении наставника официально сообщает пресс-служба приднестровского клуба.
"После поражения во втором туре группового этапа Лиги Европы против СК «Славия» Прага главный тренер ФК «Шериф» Роберто Бордин, уволен со свoего поста. Коллектив ФК «Шериф» желает Роберто Бордину успехов в дальнейшей карьере." - сообщается на сайте футбольного клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера будет тираспольчанин Виктор Михайлов.
Накануне в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» проиграл СК «Славия» Прага со счётом 0:6.