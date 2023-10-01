Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучали с 6:30 во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа.
Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.
Операция армии Израиля в Газе получила название "Железные мечи".
Первое сообщение Командования тыла Армии обороны Израиля о воздушной тревоге поступило около 06:30 (время совпадает с московским), тогда сообщалось о срабатывании сирен в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. С этого момента сигналы тревоги непрерывно звучат в нескольких районах.
Группы палестинских боевиков уже выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.
Вместе с тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил о не менее 2,2 тыс. ракет, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля.
Жителям южных и центральных Израиля страны было рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур.
Власти Тель-Авива отменили в городе проведение всех общественных мероприятий и закрыли городские пляжи.
Погибшие и пострадавшие
По меньшей мере 40 израильтян погибли, число раненых достигло 800 человек, приводит данные радиостанция Kan.
В результате атак Израиля по сектору Газа убиты 198 палестинцев, порядка 1600 получили ранения, указывается в сообщении Минздрава, которое приводит телеканал Al-Hadath.
Во всех госпиталях Западного берега Иордана объявили чрезвычайное положение.
Состояние готовности к войне
Как заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну.
В свою очередь израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". В настоящее время начальник генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций.
Галант дал указание провести набор резервистов в армию.
Введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.
Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что еврейское государство находится в затруднительном положении. Он призвал всех следовать указаниям Армии обороны Израиля и сохранять спокойствие.
Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит победу. Премьер также назвал целью Израиля очищение своей территории от врагов. В разговоре с президентом США Джо Байденом он высказался за военную кампанию в секторе Газа.
Палестина предложила созвать заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа. Военная операция получила название "Железные мечи".
Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По меньшей мере пять человек были убиты в результате этих ударов.
Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. В частности, как сообщается, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа.
В ХАМАС утверждают, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев.
В Израиле сообщили о нанесении ударов по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.
Международная реакция
ЕС осудил нападения ХАМАС.
НАТО осудила атаки на Израиль.
В МИД России выразил озабоченность в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта и призвали стороны прекратить огонь.
В ООН призвали Израиль и ХАМАС отступить "от края пропасти".
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок осудила начатую палестинскими радикалами операцию на территории Израиля. По ее словам, Израиль "имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора".
Консультации кабминов Чехии и Израиля, которые должны были пройти в формате совместного заседания правительств обеих стран в понедельник, 9 октября, в Праге, отменены.
Венгрия расценила ракетный обстрел Израиля как террористическое нападение.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ответ на действия ХАМАС будет и военным, и политическим.
Минск призвал стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации.
Египет заявил о контактах с Израилем и палестинцами для снижения напряженности.
Сунак отметил право Израиля на самооборону после обстрела ХАМАС.
Макрон осудил нападение палестинских боевиков на Израиль.
Спикер парламента Грузии заявил, что народ страны поддерживает братский Израиль. МИД страны также осудил нападение палестинских боевиков.
Эрдоган призвал к снижению напряженности между Израилем и Палестиной.
В Иране поддержали атаки палестинцев по Израилю. МИД страны назвал атаку "новой страницей в истории палестинского сопротивления" Саудовская Аравия призывала остановить эскалацию палестино-израильского конфликта.
США осудили обстрел территории еврейского государства. В Вашингтоне также сообщили о намерении обеспечить Израиль всем необходимым для обороны. Таиланд осудил нападение палестинских радикалов на территорию Израиля.
Катар возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта с Палестиной.
Президент Сербии Александар Вучич осудил нападение палестинских боевиков на Израиль.
ОАЭ призвали обеспечить защиту гражданского населения в Израиле и Палестине.
Мальта запросила встречу СБ ООН после нападения на Израиль.
МИД Японии осудил атаки ХАМАС на Израиль и призвал все стороны к сдержанности.
Нетаньяху обратился к народу: "Мы в состоянии войны, и мы победим"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят. Об этом сообщает pravda.com.ua ссылаясь на The Times of Israel.
"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим.
Враг заплатит такую цену, которой он никогда раньше не знал.
Я поручил, прежде всего, очистить от террористов общины, в которые они проникли, и эта работа продолжается.
Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которой враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями", — заявил Нетаньяху.
Молдавский МИД выступил со срочным заявлением - от поездок в Израиль сейчас лучше воздержаться
В результате последнего анализа Министерство иностранных дел и европейской интеграции отмечает значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле.
В сложившихся условиях Министерство объявило предупреждение о нежелательности поездок и настоятельно рекомендует гражданам Молдовы избегать любых поездок в Израиль, передает kp.md.
Ситуация может быстро меняться, а местные правила могут отличаться в зависимости от региона.
МИДЕИ рекомендует всем соотечественникам, уже находящимся в Израиле, поддерживать связь с посольством в Тель-Авиве и следить за информацией о местной ситуации и мерах безопасности.
Всем рекомендуется получать информацию из официальных источников, следить за местными и международными новостями о последних событиях в регионе, проверять и выполнять распоряжения местных властей и строго соблюдать любые изданные ими правила и рекомендации.
Министерство рекомендует поддерживать открытый канал связи с близкими родственниками, чтобы с ними можно было связаться в случае чрезвычайной ситуации, проявлять осторожность и отдавать приоритет безопасности при любых обстоятельствах.
Ситуация в Израиле может развиваться стремительно, и поездки в этот регион в настоящее время могут быть сопряжены со значительным риском.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжит следить за ситуацией и будет предоставлять дальнейшие обновления и рекомендации по мере поступления информации.
По всем вопросам и за помощью молдавским гражданам предлагается обращаться в посольство в Израиле или по "горячей линии" Министерства.