Правительство Норвегии готово предоставить Республике Молдова грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили в пресс-службе парламента, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
На заседании в пятницу члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания грантового соглашения между Молдовой и ЕБРР для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа», отмечается в релизе.
«Финансовые ресурсы будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов. По мнению властей, это также приведет к снижению средней стоимости покупаемого природного газа», — информирует пресс-служба парламента.
Ранее молдавское правительство и ЕБРР подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа».