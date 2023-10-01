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Молдова получит от Норвегии грант в 34 миллиона евро на закупку газа

Молдова получит от Норвегии грант в 34 миллиона евро на закупку газа
Фото: открытые источники

Правительство Норвегии готово предоставить Республике Молдова грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили в пресс-службе парламента, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

На заседании в пятницу члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания грантового соглашения между Молдовой и ЕБРР для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа», отмечается в релизе.

«Финансовые ресурсы будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов. По мнению властей, это также приведет к снижению средней стоимости покупаемого природного газа», — информирует пресс-служба парламента.

Ранее молдавское правительство и ЕБРР подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа».
  • Вчера, 17:54
  • DTV
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