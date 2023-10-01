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Стоимость гособлигаций США снизилась до 16-летнего минимума

Стоимость гособлигаций США снизилась до 16-летнего минимума
Фото: открытые источники

Агрессивная политика Федеральной резервной системы, которая в попытках сбить инфляцию и цены на топливо довела ставки до самого высокого с 2007 года уровня, негативно отразилась на инвесторах. На следующий день после начала нового финансового года в США (1 октября) рынок госдолга обвалился.

Доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до 5%, при этом стоимость бумаг резко упала. Как сообщило агентство Reuters, инвесторы делают ставку на то, что устойчиво высокие процентные ставки замедлят мировой экономический рост и ослабят аппетит к более рискованным активам, пишет regnum.ru.

Спрос на американские госбумаги пошатнули также растущий дефицит бюджета и неподъёмный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: $33,442 трлн.

«Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму», — написало издание.

Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит эту политику и в 2024 году.

В марте Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую ставку до рекордных с 2006 года величин ― на 25 базисных пунктов (до 4,75—5,0%).

За день 2 октября государственный долг США вырос на $275 млрд, что больше суверенного долга России на 3%. Этот показатель увеличился с $33,167 трлн до $33,442 трлн, что стало новым историческим рекордом для страны. Большую часть затрат составили расходы на государственные ведомства — $266 млрд. Долг перед физическими лицами вырос в этот день на $9 млрд. Неделей раньше показатель госдолга США вырос на $10 млрд, а год назад в тот же день — на $195 млрд.

По итогам 2022 года госдолг США составил $31,42 трлн, превысив российский в 107 раз.

В Конгрессе США 30 сентября согласовали законопроект о временном финансировании американского правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. При этом в него не внесли затраты на помощь Украине. Временный бюджет пришлось принимать из-за того, что в нижней палате Конгресса не одобрили годовой бюджет. Многие члены палаты выступили против помощи Киеву.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с ИА Регнум заявил, что рост государственного долга США не просто опасен, но фактически уже обрёк их экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших десяти лет.
  • Сегодня, 11:33
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