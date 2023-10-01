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За последние 10 лет вина из Молдовы завоевали 6000 медалей на конкурсах

За последние 10 лет вина из Молдовы завоевали 6000 медалей на конкурсах

За последнее десятилетие вина из Республики Молдова завоевали 6000 медалей на международных профильных конкурсах, половина из них – золотые, передает moldova1.md

Республика Молдова является 20-м по величине производителем и 14-м по величине экспортером вина в мире. По данным Национального бюро винограда и вина, вина в настоящее время находятся на полках магазинов в 75 странах мира. В прошлом году Республика Молдова экспортировала 91,3 миллиона литров вина. Более четверти попало в Румынию, на долю которой приходится 26 процентов от общего объема экспорта.

По сравнению с 2021 годом показатель увеличивается на 7 процентов. В Россию добралось 9,3 процента вин, где зафиксировано снижение на 44 процента. Польша также входит в тройку лидеров с 8,9 процента объема экспорта. Молдавские вина также экспортируются в такие страны, как Китай, Соединенные Штаты Америки и Нидерланды.

За последнее десятилетие страна собрала рекордные 6000 медалей, завоеванных на международных профильных соревнованиях, из которых практически половина завоевана за последние три года. В прошлом году производители страны получили более 920 таких наград. 2021 год стал самым плодотворным в истории Республики Молдова, когда виноделы получили более 1100 медалей. В 2020 году молдавские вина завоевали 956 медалей.

Винодельческий сектор в стране остается первым создателем рабочих мест на селе, а число экономических агентов, действующих в этой области и зарегистрированных в Винном реестре, достигло примерно 59 тысяч. Еще одним интересным фактором является то, что Республика Молдова имеет самую высокую в мире плотность виноградников на душу населения по отношению к общей площади сельскохозяйственных земель.

Молдова известна самой большой в мире коллекцией вин, насчитывающей около 1,5 миллиона бутылок. Коллекция была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. При этом местная винодельня владеет самым большим в мире подземным винным подвалом общей длиной 120 километров.
  • Сегодня, 11:50
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