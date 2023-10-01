За последнее десятилетие вина из Республики Молдова завоевали 6000 медалей на международных профильных конкурсах, половина из них – золотые, передает moldova1.md
Республика Молдова является 20-м по величине производителем и 14-м по величине экспортером вина в мире. По данным Национального бюро винограда и вина, вина в настоящее время находятся на полках магазинов в 75 странах мира. В прошлом году Республика Молдова экспортировала 91,3 миллиона литров вина. Более четверти попало в Румынию, на долю которой приходится 26 процентов от общего объема экспорта.
По сравнению с 2021 годом показатель увеличивается на 7 процентов. В Россию добралось 9,3 процента вин, где зафиксировано снижение на 44 процента. Польша также входит в тройку лидеров с 8,9 процента объема экспорта. Молдавские вина также экспортируются в такие страны, как Китай, Соединенные Штаты Америки и Нидерланды.
За последнее десятилетие страна собрала рекордные 6000 медалей, завоеванных на международных профильных соревнованиях, из которых практически половина завоевана за последние три года. В прошлом году производители страны получили более 920 таких наград. 2021 год стал самым плодотворным в истории Республики Молдова, когда виноделы получили более 1100 медалей. В 2020 году молдавские вина завоевали 956 медалей.
Винодельческий сектор в стране остается первым создателем рабочих мест на селе, а число экономических агентов, действующих в этой области и зарегистрированных в Винном реестре, достигло примерно 59 тысяч. Еще одним интересным фактором является то, что Республика Молдова имеет самую высокую в мире плотность виноградников на душу населения по отношению к общей площади сельскохозяйственных земель.
Молдова известна самой большой в мире коллекцией вин, насчитывающей около 1,5 миллиона бутылок. Коллекция была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. При этом местная винодельня владеет самым большим в мире подземным винным подвалом общей длиной 120 километров.