Власти США заявили, что впервые в истории наложили штраф в размере 150 тысяч долларов за космический мусор на телекомпанию Dish, которая не смогла должным образом избавиться от спутника.
Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинила Dish в «неспособности должным образом вывести с орбиты» спутник под названием EchoStar-7, находящийся на орбите с 2002 года, пишет rtraveler.ru.
«Это первый случай принятия Комиссией мер по обеспечению соблюдения требований по космическому мусору, которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики», – говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи (FCC), которая разрешает предоставление услуг космической связи. Когда срок эксплуатации геостационарного спутника подошел к концу, Dish переместила его на высоту ниже, где он «может вызвать проблемы с орбитальным мусором», заявили в FCC.
Комиссия сообщила, что Dish, американский поставщик спутникового телевидения, пообещал в 2012 году поднять спутник на высоту 300 километров над его рабочей дугой. Но из-за того, что топливо было на исходе, спутник поднялся на высоту чуть более 120 километров над исходной дугой.
«Поскольку спутниковые операции становятся все более распространенными, а космическая экономика ускоряется, мы должны быть уверены, что операторы соблюдают свои обязательства. Это прорывное соглашение, которое ясно дает понять, что Федеральная комиссия по связи имеет сильные правоприменительные полномочия и возможности обеспечивать соблюдение своих жизненно важных правил по космическому мусору», – Лояан Эгал, руководитель FCC. В своем заявлении во вторник Dish выступила против требований Федеральной комиссии по связи по поводу требований по утилизации и заявила, что правоохранительный орган комиссии не сделал «никаких конкретных выводов о том, что EchoStar-7 вызывает какие-либо проблемы с безопасностью орбитального мусора».
Авиационный регулятор США, FAA, недавно объявил о своем намерении сократить количество космического мусора, потребовав от частных компаний утилизировать верхние ступени ракет-носителей, например, возвращая их в атмосферу Земли или перемещая на менее перегруженную орбиту.
«Если это не прекратить, накопление орбитального мусора увеличит риск столкновений и засорения орбит, используемых для пилотируемых космических полетов и спутников», – заявили в Федеральном управлении гражданской авиации.
По оценкам Европейского космического агентства, на орбите Земли находится около миллиона обломков размером более сантиметра – достаточно больших, чтобы «вывести из строя космический корабль».