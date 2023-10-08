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Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
© AP Photo / Ohad Zwigenberg/ Израильские военные. Архивное фото

Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением "Хезболлах", сообщил израильский телеканал i24 News.

"Израильским жителям в северных приграничных общинах рекомендуется эвакуироваться из этого района на фоне опасений эскалации конфликта с (движением - ред.) "Хезболлах", - говорится в сообщении телеканала, передает ria.ru.

В воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с Газой.

"Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.

Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Сегодня, 12:21
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