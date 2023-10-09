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Израиль продлил срок действия виз для иностранцев

Израиль продлил срок действия виз для иностранцев
фото: sputniknews

Израиль продлил визы для иностранных граждан, легально находящихся в стране. Речь идет о тех, чьи визы истекают в следующем месяце. Об этом 9 октября сообщило посольство Молдовы в Израиле.

«В связи с ситуацией с безопасностью в Израиле, Управление по делам населения и миграции продлило срок действия виз всем иностранцам, легально находящимся в Израиле, чьи визы истекают в следующем месяце. В том числе иностранным рабочим. Срок действия виз продлен до 9 ноября 2023 года. После этого срока, если не поступит дополнительного уведомления, продление виз должно осуществляться в обычном порядке», — сообщили на странице посольства в Facebook, передаёт newsmaker.md

Израиль продлил срок действия виз для иностранцев
скриншот

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило о создании кризисной ячейки для наблюдения за ситуацией в Израиле. По информации министерства, граждане Молдовы не попадали в плен и не пострадали в результате нападения. Посольство Молдовы в Израиле рассказало, что аэропорт имени Бен-Гуриона работает в штатном режиме, и граждане Молдовы могут добраться самолетом до Кишинева или Бухареста.

Контакты посольства Молдовы в Израиле:

Сайт: https://israel.mfa.gov.md/
Электронная почта: tel-aviv@mfa.gov.md
Телефон экстренной помощи (24/7): +972533045771
Контакты министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы:

080090990 — бесплатные звонки со стационарных телефонов в Молдове
+37322232002 — для звонков с мобильных телефонов и из-за рубежа
Электронная почта: call.center@mfa.gov.md

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. По последним данным, более 970 человек погибли, не менее 4200 получили ранения. Правительство Израиля 8 октября официально объявило, что страна находится в состоянии войны.
  • Сегодня, 08:44
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