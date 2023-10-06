На опорах воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинев планируется установить около 370 гнезд для птиц.
Целью меры является сохранение отдельных видов птиц, которые находятся под охраной государства и внесены в Красную книгу Республики Молдова, сообщает moldpres.md
Страна использует опыт Румынии и других стран по установке гнезд на линиях электропередачи высокого напряжения.
По данным Объединенного подразделения по реализации и мониторингу проектов в сфере энергетики (UCIPE), процедура установки гнезд особенная, они будут крепиться на высоте почти 40 метров, а на них монтируются изоляционные оболочки для прилегающих кабелей с целью защиты птиц от поражения электрическим током.
Эта инициатива является частью обширной программы реализации, которая позволит ГП Moldelectrica получить сертификат качества ISO на «Систему экологического менеджмента».