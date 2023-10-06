Dnestr.TV

 
0

В Молдове на опорах ЛЭП поселят птиц

В Молдове на опорах ЛЭП поселят птиц
фото: moldpres

На опорах воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинев планируется установить около 370 гнезд для птиц.

Целью меры является сохранение отдельных видов птиц, которые находятся под охраной государства и внесены в Красную книгу Республики Молдова, сообщает moldpres.md

Страна использует опыт Румынии и других стран по установке гнезд на линиях электропередачи высокого напряжения.

По данным Объединенного подразделения по реализации и мониторингу проектов в сфере энергетики (UCIPE), процедура установки гнезд особенная, они будут крепиться на высоте почти 40 метров, а на них монтируются изоляционные оболочки для прилегающих кабелей с целью защиты птиц от поражения электрическим током.

Эта инициатива является частью обширной программы реализации, которая позволит ГП Moldelectrica получить сертификат качества ISO на «Систему экологического менеджмента».

  • Сегодня, 09:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна