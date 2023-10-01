Министерству просвещения ПМР передали право определять порядок, форму и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации в школах и техникумах. Авторами проекта закона о внесении изменений в закон «Об образовании» выступили депутаты Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк, информирует пресс-служба ВС ПМР
Как отметили авторы, согласно действующей редакции закона «Об образовании», в ведении Минпроса находится только процесс проведения итоговой аттестации. А вопросы проведения промежуточной и текущей аттестации регулируются на местах.
«Есть разные видения в разных организациях образования, в разных управлениях народного образования. Это приводит к не совсем согласованным действиям. Нет единого подхода к оцениванию наших учеников: как выставлять четвертные оценки, как и когда проводить контрольные. И данной законодательной инициативой мы централизовали управление этим процессом. Эту функцию в полном объеме отдали единому уполномоченному органу – Министерству просвещения. Мы убеждены, что в этой сфере после принятия данного законопроекта, порядка и организованности станет намного больше», – сказал председатель парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
Новые нормы закрепляют право Министерства просвещения разрабатывать нормативный документ, который будет регламентировать процесс проведения текущих и промежуточных аттестаций. В том числе порядок проведения переводных экзаменов и выставление оценок по четвертям и за текущий год.
Инициативу коллег на пленарном заседании депутаты поддержали сразу в двух чтениях. Изменения и дополнения в закон ПМР «Об образовании» вступят в силу через 60 дней после подписания главой государства.
На пленарном депутаты рассмотрели еще один законопроект о внесении дополнений в Закон ПМР «Об образовании», разработанный Правительством. Теперь в профильном законе появится новое понятия «информационная система учета успеваемости». Речь идет о работе автоматизированной информационной системы «Электронный журнал», хорошо знакомой многим приднестровцам.
Также в профильном законе закрепят полномочия Министерства просвещения в вопросе определении порядка использования «Электронного журнала» и перечня организаций образования, в которых используется данная информационная система учета успеваемости.
Депутаты поддержали проект закона во втором окончательном чтении. Новые нормы вступят в силу сразу после подписания главой государства и официального опубликования.