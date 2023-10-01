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Внимание: перекрытие пешеходного моста
фото из открытых источников
Пресс-служба Госадминистрации города Бендеры информирует о том, что с завтрашнего дня движение по пешеходному мосту, который соединяет центр города с Борисовкой, будет ограничено.
В четверг и пятницу (12 и 13 октября) вводится частичное перекрытие, с понедельника (16 октября) – полное.
Движение по мосту возобновят после окончания ремонтных работ.
Мост над железной дорогой у вокзала Бендеры-1- это краткий пеший путь с центра на Борисовку.
Состояние плачевное: сквозь дыры виднеются железнодорожные пути. Между стыками плит – щели. Шаткие перила, штыри арматуры.
Капитальный ремонт моста был в планах на этот год.
- Сегодня, 18:22
- DTV
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