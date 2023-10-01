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Спецслужбы Молдовы будут получать от авиакомпаний данные обо всех пассажирах

Спецслужбы Молдовы будут получать от авиакомпаний данные обо всех пассажирах
фото: moldova.sports.md

В Молдове авиакомпании должны передавать специальному управлению Пограничной полиции данные о пассажирах. Такое решение приняло правительство на заседании 11 октября. Проект разработало министерство внутренних дел (МВД) для борьбы с терроризмом и угрозами национальной безопасности, информирует NM

Согласно проекту, через особый канал авиакомпании будут передавать данные о пассажирах. Для сбора данных в Пограничной полиции создадут специальное управление.

Так, авиакомпания должна передать данные о пассажирах рейса за время между 48 и 24 часами до вылета.

Если к этому времени данных не будет, то информацию следует обновлять каждые два часа.

Информацию также необходимо предоставить сразу после посадки пассажиров на борт, когда уже нет возможности зайти в самолет или выйти из него.

Данные будут хранить 5 лет.

«Собранную информацию используют строго по назначению, с соблюдением основных прав человека и законодательства о защите персональных данных», — отметили в пресс-релизе правительства.
  • Сегодня, 18:48
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