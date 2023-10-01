В Молдове может появиться Банк биологических материалов. Правительство РМ одобрило законопроект о регулировании подобного рода учреждений.
Биобанки будут аккредитованы Министерством здравоохранения и будут представлять собой хранилища биологических материалов, в которых собирают, обрабатывают, хранят и распределяют биообразцы, сообщает tvn.md
Материалы используют для проведения научных исследований в области медицины и здравоохранения.
Согласно законопроекту, доноры биологических материалов будут иметь право знать о проведенных исследованиях и получать консультации.
Руководство учреждения должно обеспечить конфиденциальность доноров, защиту их данных и хранящихся образцов.
***Биобанк ― это масштабное хранилище образцов биоматериалов и ассоциированной с ними личной и медицинской информации — медицинских записей, личного и семейного анамнеза, генетических данных. В них хранятся биологические материалы (кровь, сыворотка крови, плазма, слюна, моча, сперма, волосы, ногти), биопсийные материалы (образцы клеток и тканей), клеточные культуры, бактерии, вирусы, образцы ДНК и другие биообразцы. Биоматериалы сопровождаются информацией, необходимой для терапии или исследовательской деятельности, — о привычках, образе жизни, отдельных параметрах здоровья пациента, например внутриглазном давлении, составе тела, генетике и так далее.
Зачем нужны биобанки
Ученые убеждены, что путем разработки богатств человеческого генома можно выйти на новый виток развития трансляционной и персонализированной медицины, эффективной ранней диагностики, мониторинга и прогнозирования заболеваний, разработки и внедрения в клиническую практику высокоэффективных лекарственных средств и методов лечения.