Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Назначен новый главный тренер ФК "Шериф"
фото: fc-sheriff
Первую команду ФК «Шериф» возглавит украинский специалист Роман Пилипчук. Об этом официально сообщила пресс-служба тираспольского клуба.
«56-летний тренер последний сезон руководил словенским ФК "Целье", с которым занял второе место в чемпионате, где его команду обогнала лишь "Олимпия" Любляна», - уточняют на сайте желто-черных.
В сезоне 2009 г. Пилипчук тренировал кишиневскую "Дачию".
Помимо этого он тренировал такие команды как московский "Спартак", "Ахмат", "Динамо" Москва, минское "Динамо", латвийсий "Спартак", сборную Таджикистана (ассистент тренера) и другие команды.
- Сегодня, 09:19
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.