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Назначен новый главный тренер ФК "Шериф"

Назначен новый главный тренер ФК "Шериф"
фото: fc-sheriff

Первую команду ФК «Шериф» возглавит украинский специалист Роман Пилипчук. Об этом официально сообщила пресс-служба тираспольского клуба.

«56-летний тренер последний сезон руководил словенским ФК "Целье", с которым занял второе место в чемпионате, где его команду обогнала лишь "Олимпия" Любляна», - уточняют на сайте желто-черных.

В сезоне 2009 г. Пилипчук тренировал кишиневскую "Дачию".

Помимо этого он тренировал такие команды как московский "Спартак", "Ахмат", "Динамо" Москва, минское "Динамо", латвийсий "Спартак", сборную Таджикистана (ассистент тренера) и другие команды.
  • Сегодня, 09:19
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