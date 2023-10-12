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В Приднестровье появится механизм контроля за кинопрокатом

В Приднестровье появится механизм контроля за кинопрокатом
фото: pridnestrovie-tourism

Прокатчики смогут показывать в Приднестровье зарубежные фильмы только при наличии специального разрешения. Получить такое разрешение можно будет в Госслужбе по культуре и историческому наследию после прохождения экспертизы на соответствие фильма действующему законодательству ПМР, сообщила пресс-служба ВС ПМР

Внести изменения в закон «О кинематографии» и в Кодекс об административных правонарушениях предложили депутаты Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк.

«До сих пор этот вопрос не был урегулирован. В наше непростое время, когда на Западе активно пропагандируются идеи толерантности, гендерного равенства, ЛГБТ и так далее, мы считаем, что очень важно не допустить такую продукцию на наши экраны. Нежелательно, чтобы наши люди это видели и подвергались воздействию западной культуры. У нас много своих ценностей, своих идеалов. У нас есть свои семейные ценности, свое видение о том, как воспитывать детей. Мы сами разберемся. Учить нас из-за границы не надо», – сказал председатель Комитета по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игорь Буга.

За прокат фильма без разрешения, полученного в Госслужбе по культуре, предлагается предусмотреть административную ответственность в виде штрафов:

– Для физических лиц: от 100 до 350 РУ МЗП (от 1 840 до 6 440 рублей);

– Для юридических лиц: от 200 до 500 РУ МЗП (от 3680 до 9 200 рублей)

В случае повторного нарушения размер штраф будет еще больше:

– Для физических лиц: от 350 до 450 РУ МЗП (от 1 840 до 8 280 рублей)

– Для юридических лиц: от 500 до 800 РУ МЗП (от 9 200 до 14 720 рублей) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Изменения и дополнения в закон «О кинематографии» и в Кодекс об административных правонарушениях депутатский корпус поддержал в первом чтении. Работа над проектами законов продолжается.
  • Сегодня, 09:34
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