В финал вышли команды Бендер и Тирасполя. Бендерчане, подопечные Сергея Лохвинского, обыграли команду Тираспольской СДЮШОР № 1 со счетом 72:50. В составе бендерской команды в Кубке впервые играли молодые баскетболисты Дмитрий Кузнецов, Вячеслав Некула, Дмитрий Наконечный и Григорий Мушук, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
В матче за 3-е место баскетболисты из Суклеи оказались сильнее рыбничан – 72:63.
Матчи Кубка проходили в спорткомплексе села Ближний Хутор. 23 октября там же стартует чемпионат Приднестровья по баскетболу.