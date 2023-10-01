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Бендерские баскетболисты выиграли Кубок Приднестровья

Бендерские баскетболисты выиграли Кубок Приднестровья
Фото: t.me/radio1pmr

Бендерские баскетболисты в третий раз стали победителями Кубка Приднестровья.

Участниками соревнований стали 4 команды: СДЮШОР № 1 (Тирасполь), СДЮШОР № 2 (Бендеры), «Металлург» - ДЮСШ № 2 (Рыбница) и ДЮСШ - «Хайтек» (Суклея).

В финал вышли команды Бендер и Тирасполя. Бендерчане, подопечные Сергея Лохвинского, обыграли команду Тираспольской СДЮШОР № 1 со счетом 72:50. В составе бендерской команды в Кубке впервые играли молодые баскетболисты Дмитрий Кузнецов, Вячеслав Некула, Дмитрий Наконечный и Григорий Мушук, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

В матче за 3-е место баскетболисты из Суклеи оказались сильнее рыбничан – 72:63.

Матчи Кубка проходили в спорткомплексе села Ближний Хутор. 23 октября там же стартует чемпионат Приднестровья по баскетболу.
  • Сегодня, 16:31
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